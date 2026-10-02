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Seta transforma apuração do TSE em inteligência para empresas

Plataforma criada com a chilena Unholster permitirá acompanhar em tempo real a nova composição do Congresso e dos governos estaduais

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 17h00
Eleitores encontrarão mudanças na urna
(TRE-SP/Divulgação)
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Seta transforma apuração do TSE em inteligência para empresas Priorize VEJA no Google

A disputa das consultorias por transformar a eleição em inteligência para empresas chegou à apuração. A Seta Public Affairs, da FSB Holding, lança neste domingo o DecideBrasil, plataforma desenvolvida em parceria com a chilena Unholster que permitirá acompanhar em tempo real os resultados para presidente e governadores e, principalmente, a nova composição da Câmara, do Senado e das assembleias estaduais.

A ferramenta usa diretamente os dados oficiais disponibilizados pelo TSE — que permite que terceiros integrem a apuração a sistemas próprios — e acrescenta mapas, comparações e recortes personalizados.  A Unholster já fez acompanhamento eleitoral no Chile, Colômbia e Peru. Terminada a apuração, os clientes da Seta receberão análises específicas sobre os impactos políticos e institucionais do resultado. 

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