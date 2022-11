Serviços crescem pelo quinto mês seguido e batem recorde

O volume de serviços prestados no Brasil avançou 0,9% na passagem de agosto para setembro, quinto resultado positivo seguido, com ganho acumulado de 4,9%. Com isso, o setor alcançou o patamar mais elevado da série histórica, iniciada em 2011, superando novembro de 2014. Em relação a setembro de 2021, o volume de serviços avançou 9,7%, 19ª taxa positiva consecutiva. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada nesta sexta-feira, 11, pelo IBGE.

No acumulado do ano, o volume de serviços subiu 8,6% frente a igual período de 2021. O acumulado nos últimos doze meses passou de 9% em agosto para 8,9% em setembro, mantendo a trajetória descendente iniciada em abril de 2022 (12,8%). Em relação ao período pré-pandemia, de fevereiro de 2021, o avanço é de 11,8%.

O setor de serviços é o maior do produto interno bruto, logo o bom desempenho dessas atividades é fundamental para o crescimento da economia brasileira e ajuda a explicar a melhora nas perspectivas para o resultado do PIB neste ano.

Segundo o IBGE, a alta de 0,9% em setembro foi sustentada pelo crescimento em três das cinco atividades investigadas. Os destaques foram para informação e comunicação (2%), com o terceiro resultado positivo seguido, com ganho acumulado de 4,1%. As demais expansões vieram dos serviços prestados às famílias (1%) e dos profissionais, administrativos e complementares (0,2%).