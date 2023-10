Seis em cada dez empresários consideram importante adotar tecnologia 5G

Atualizado em 5 out 2023, 17h43 - Publicado em 6 out 2023, 08h02

Por Pedro Gil Atualizado em 5 out 2023, 17h43 - Publicado em 6 out 2023, 08h02

Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgada nesta sexta-feira, 6, aponta que 61% dos empresários industriais consideram importante ou muito importante adotar a tecnologia 5G. Apesar da avaliação positiva, 54% das empresas ouvidas sequer discutem a instalação da rede. A falta de infraestrutura adequada na região e o alto custo para implementar a tecnologia lideram a lista de barreiras à adoção.

Das empresas consultadas que acham a adoção da tecnologia relevante, 35% responderam que discutem o tema, mas não têm plano formal de implementação; outros 14% já têm um planejamento para aderir, e apenas 8% já instalaram a rede. Já entre todas as empresas ouvidas, apenas 6% têm o 5G instalado na empresa. A pesquisa ouviu 1.002 profissionais que lideram a área de tecnologia de empresas industriais de pequeno, médio e grande portes. “Mais agilidade e eficiência nos sistemas de comunicação são traduzidas em ganhos de produtividade e em mais competitividade para a nossa economia”, diz Robson Braga de Andrade, presidente da CNI.

A tecnologia 5G é mais rápida do que outras redes convencionais, possui maior capacidade de conexão de dispositivos ao mesmo tempo e menor latência de internet. Quase metade dos empresários (47%) têm pouco ou nenhum conhecimento sobre ela. Quando questionados sobre os obstáculos à adoção da tecnologia 5G, 64% dos empresários apontaram a falta de infraestrutura adequada na região das empresas como principal barreira externa. O alto custo de soluções e equipamentos para as redes privativas, a falta de suporte das operadoras de telecomunicações nos serviços prestados e o alto custo das operadoras para o fornecimento e manutenção do serviço empatam em segundo lugar. E nas barreiras internas, o alto custo para implementar a tecnologia é apontado como a principal dificuldade.

Os empresários ouvidos durante a pesquisa não pretendem fazer investimentos em redes privativas imediatamente: 20% pretendem investir em um período de 12 a 18 meses e 41% daqui a 18 meses ou mais. Do grupo que já tem um plano de investimento, 48% das empresas levarão mais de um ano para investir, e 40% daqueles que consideram a adoção muito importante ou importante devem investir na rede privativa em um prazo de mais de 18 meses.

Continua após a publicidade