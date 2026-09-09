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São Paulo tem menor diferença entre rede pública e privada no Pisa

Estado lidera comparação entre os dez melhores desempenhos do país e abre vantagem sobre Minas Gerais no resultado de ciências

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 15h00
Alunos das maiores cidades do estado de São Paulo avançam em língua portuguesa e matemática no 2º, 5º e 9º anos do Fundamental
Alunos das maiores cidades do estado de São Paulo avançam em língua portuguesa e matemática no 2º, 5º e 9º anos do Fundamental (Pablo Jacob/Governo de São Paulo/Divulgação)
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São Paulo tem menor diferença entre rede pública e privada no Pisa Priorizar nos meus resultados Google

Entre os dez estados com melhor desempenho no Pisa 2025, São Paulo registrou a menor diferença entre as notas dos estudantes das redes pública e privada. Os resultados da principal avaliação internacional de educação foram divulgados nesta semana pela OCDE.

Em ciências, área principal desta edição do exame, a diferença entre as duas redes em São Paulo foi de 48,5 pontos. O resultado coloca o estado 23,5 pontos à frente de Minas Gerais, segundo colocado no critério de menor distância entre escolas públicas e particulares. 

“Desde o primeiro dia à frente da Secretaria, assumimos o compromisso claro de aproximar a escola pública da privada em termos de oportunidade, aprendizado e resultados. Ver que São Paulo lidera o país com a menor distância de desempenho entre as redes no Pisa, e com avanços marcantes em ciências, mostra que as nossas políticas de recomposição e apoio pedagógico em tempo real, assim como as mudanças curriculares mais próximas do que o Pisa avalia, estão no caminho certo para encurtar essa lacuna histórica”, afirma o secretário estadual da Educação, Renato Feder. 

O levantamento da equipe de avaliação da Secretaria da Educação de São Paulo mostra que o estado também apresenta a menor distância entre as redes entre os dez melhores colocados na nota geral e nas provas de leitura e matemática. Na nota geral, o hiato foi de 50,2 pontos; em leitura, de 52,4 pontos; e, em matemática, de 49,9 pontos. 

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O Pisa avalia estudantes de 15 anos e mede a capacidade de aplicar conhecimentos de matemática, leitura e ciências a situações do cotidiano. No Brasil, 30.140 alunos participaram da edição de 2025, sendo 2.239 em São Paulo. 

Dados do Saeb 2025 também apontaram redução da distância entre a rede estadual paulista e as escolas particulares. No 5º ano, a diferença em língua portuguesa caiu de 31,2 pontos em 2023 para 17 pontos em 2025. Em matemática, recuou de 32,5 para 21 pontos no mesmo período. 

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