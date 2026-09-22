Santander protocola pedidos regulatórios para fechar capital no Brasil

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O Santander espanhol deu mais um passo na Oferta Pública de Aquisição (OPA) para adquirir até 10% do capital do Santander Brasil. A operação, que prevê a troca de ações por BDRs ou ADSs do banco espanhol, é voluntária, mas acionistas não aderentes podem ter redução de liquidez. Entenda os termos e próximos passos.

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O banco espanhol Santander protocolou novos documentos sobre a Oferta Pública de Aquisição (OPA) de ações do Santander Brasil na noite desta segunda-feira, 21. A operação prevê a aquisição de até 10% do capital da subsidiária brasileira que está em circulação no mercado, por meio da compra de ações ordinárias, preferenciais, units e ADSs.

A adesão à oferta será voluntária. Os acionistas que optarem por não vender seus papéis poderão permanecer com as ações, mas estarão sujeitos a uma redução da liquidez dos ativos caso a operação seja concluída.

A relação de troca proposta é de 0,2028 BDR ou ADS do Santander espanhol para cada ação ordinária ou preferencial do Santander Brasil. Para cada unit ou ADS do Santander Brasil, a relação será de 0,4056 BDR ou ADS do Santander espanhol.

A relação de troca poderá ser alterada. Os cálculos apresentados no laudo de avaliação consideram os termos vigentes em 17 de setembro de 2026. Quando a operação foi anunciada, em 30 de julho, a relação representava um prêmio de 15%, considerando os preços de fechamento das ações do Santander e das units do Santander Brasil naquela data, além da cotação do euro frente ao real.

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O UBS BB foi contratado pelo Santander para elaborar o laudo de avaliação da operação. A conclusão da OPA ainda depende do cumprimento de etapas regulatórias, que deverão ocorrer nos próximos meses.