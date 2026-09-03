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Santander dobra aposta em requalificação e abre 100 mil vagas

Banco abriu 50 mil novas vagas em cursos de IA, dados, liderança e inovação e chegou a 100 mil oportunidades gratuitas em dois meses

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 09h00
Santander: o banco tem cerca de 50 000 câmeras em suas instalações
Santander (Andrey Rudakov/Bloomberg/Getty Images)
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Santander dobra aposta em requalificação e abre 100 mil vagas Priorizar nos meus resultados Google

O Santander chegou a 100 mil vagas gratuitas em cursos profissionais oferecidas em apenas dois meses. Depois de uma primeira rodada de 50 mil oportunidades em agosto, o banco abriu outras 50 mil para formações da Coursera em inteligência artificial, análise de dados, liderança, marketing e inovação.

A ofensiva mira um mercado de trabalho pressionado pela IA. Segundo o Fórum Econômico Mundial, 59% da força de trabalho global precisará passar por algum processo de aperfeiçoamento ou requalificação até 2030. Os selecionados terão acesso por um ano a cerca de 80 cursos, poderão concluir quantos quiserem e receberão certificado. Não é preciso ser cliente do Santander nem ter diploma universitário.

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