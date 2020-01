Santander aumenta limite do financiamento para 90% do valor do imóvel

O Santander anunciou nesta terça-feira, 7, o aumento de limite de financiamento imobiliário de 80% para 90% do valor do imóvel. Com isso, o cliente tem a possibilidade de desembolsar uma entrada menor, de 10% e não 20%. O banco é o único do país a trabalhar com esse percentual de financiamento.

Brasil passa a financiar até 90% do valor de imóveis residenciais na modalidade de parcelas atualizáveis (SAC – Sistema de Amortização Constante). Antes, as cartas de crédito cobriam até 80% do preço do bem. Na prática, o mutuário terá o benefício de desembolsar uma entrada menor. Ou seja, o aporte inicial para a aquisição de imóvel, que era de no mínimo 20%, foi reduzido para 10%.

O novo teto é aplicado ao Sistema de Amortização Constante (SAC), modalidade em que as parcelas são atualizáveis e tendem a diminuir com o tempo. A taxa mínima oferecida é de 7,99% ao ano, a depender do relacionamento com o banco.

Segundo o Santander, os financiamentos com entrada de 10% são parceláveis em até 420 meses e as condições são válidas para a aquisição de unidades a partir de R$ 90 mil.

Publicidade

Em nota, o banco afirma que o cliente “pode somar a renda com mais de uma pessoa, mesmo sem ter parentesco, para a análise de crédito e utilizar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)”. A aprovação está sujeita a análise de crédito;

Guerra de taxas

Com a queda da taxa Selic, atualmente em 4,5% ao ano, os bancos vêm diminuindo suas taxas de juros de financiamento imobiliário. No financiamento pré-fixado e corrigido pela TR, os menores juros são da Caixa, de 6,5% ao ano. Em setembro, o Bradesco diminuiu suas taxas para 7,30% ao ano e o Itaú para 7,45%. Os bancos também apostam em novos produtos. Caixa e BB têm linhas de crédito imobiliário que usam a inflação (IPCA) mais taxa de juros pré-fixada para a correção das parcelas.