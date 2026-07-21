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Economia

Santander aposta no vídeo para ampliar base de clientes PMEs

Empresa teve alta de 36% em sua carteira de crédito de empresas nos últimos dois anos

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 14h29 | Atualizado em 21 jul 2026, 15h13
Um homem e uma mulher, ambos sorrindo, interagem com um notebook que exibe o logo do Santander em neon vermelho. O homem, de camisa polo vermelha e calça clara, aponta para a tela. A mulher, de blusa creme e calça escura, observa. Eles estão em um restaurante moderno com janelas panorâmicas, mesas ao fundo e luminárias penduradas no teto.
O novo filme será veiculado nos principais meios de comunicação do País de 21 de julho a 27 de setembro (Santander/Reprodução)
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O Santander decidiu lançar uma propaganda com foco em mostrar as vantagens em seus produtos voltados para clientes de Pequenas e Médias Empresas (PME). A medida é realizada com o foco do banco em manter o ritmo de crescimento de sua carteira de crédito de empresas. Nos últimos dois anos, esse segmento cresceu 36% e chegou ao volume de 1,3 milhão de clientes e 94 bilhões de reais concedidos em crédito.

O novo filme será veiculado nos principais meios de comunicação do País de 21 de julho a 27 de setembro. A nova campanha teve como base levantamento que o Banco realizou com os clientes sobre o que consideram para eleger um banco como o principal na gestão financeira.

Os quatro motivos mais apontados foram: crédito, atendimento, relacionamento e preços. “A campanha traduz a evolução da nossa estratégia de marca. A ideia é mostrar a proximidade construída pelo banco com seus clientes e a forma como transformamos esse conhecimento em apoio concreto para o crescimento dos seus negócios”, afirma Guilherme Bernardes, CMO do Santander.

O conceito criativo da campanha foi desenvolvido pela Publicis e as peças, incluindo filmes de 30”, filmetes de 15”, vinhetas de 6” além de peças para redes sociais, mídia impressa e digital serão distribuídas em streaming, TV aberta, cinema, redes sociais, jornais impressos, rádio e OOH.

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