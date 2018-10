Samsung lança tablet de R$ 4.299 para disputar espaço com notebooks

A Samsung anunciou nesta segunda-feira o novo Galaxy Tab 4, aparelho que promete um desempenho de notebook, pelo preço salgado de 4.299 reais. O lançamento busca atrair o público que depende de alta tecnologia para trabalhar.

O Tab 4 conta com 4 GB de memória RAM – a mesma capacidade pode ser encontrada em notebooks da linha Samsung Essential, com preços a partir de 1.582,99 reais.

Assim como em sua versão anterior, o Tab 4 vem acompanhado da S Pen, a caneta que possui funções de comando. A partir dessa tecnologia, o usuário consegue fazer anotações com a tela do tablet bloqueada e traduzir palavras e textos diretamente da internet sem sair do navegador.

Com o lançamento, também será possível usar chips de operadoras e navegar na internet com o 4G. Versões anteriores do tablet permitiam somente conexão com wifi.

Segundo a Samsung, o novo aparelho conta com 7.300 mAh, medida usada para indicar a eficiência de carga do aparelho. Dessa forma, segundo a marcam o equipamento aguenta até 16h de vídeo antes de desligar.

O carregamento do Tab 4 também ficou mais rápido: antes, a carga ficava completa após 4h30. Com o Tab 4, o tempo foi reduzido para 3h30.

O novo aparelho, disponível apenas na cor preta, chega às lojas nesta semana. A marca também vai vender, separadamente, um teclado que pode ser acoplado ao tablet. O acessório custa 699 reais.

O Tab 4 tem câmera frontal de 8 MP e traseira com 13 MP, além da tecnologia de reconhecimento de íris – presente nos smartphones da Samsung – para o desbloqueio de tela. A capacidade de armazenamento do produto é de 64 GB.

Tablet da família

A Samsung também lançou o Tab A 10.5, uma versão com especificações similares ao Tab 4, mas com foco no ambiente familiar. “É um aparelho mais voltado para entretenimento. Pode ser meu, mas também pode ser o tablet da casa, que suporta vários perfis ao mesmo tempo”, contou o gerente de produtos da Samsung, Renato Citrini.

O modelo será vendido apenas na cor preta. Os consumidores conseguirão encontrar o aparelho nas lojas até o fim desta semana por 2.199 reais.

Uma das diferenças está na câmera. No Tab A, a câmera frontal é de 5 MP, enquanto a traseira tem uma capacidade maior: de 8 MP. O aparelho será comercializado na versão de 32 GB.

Para crianças

A Samsung também anunciou uma parceria com a Lego para disponibilizar conteúdos exclusivos aos usuários dos tablets. Dois jogos, o Lego Go e Lego Batman, poderão ser baixados gratuitamente – ambos são vendidos a partir de 15,99 reais na Play Store.

A marca estendeu a funcionalidade Modo Infantil para todos os tablets da marca. “Cada vez mais observamos que os pais estão emprestando tablets para seus filhos, seja para distraí-los ou para que eles possam ter o primeiro contato com a tecnologia”, disse Citrini.

Com essa função, o responsável consegue controlar a utilização do tablet. É possível determinar quanto tempo a criança poderá usar o aparelho e se ela pode fazer o download de aplicativos, por exemplo.