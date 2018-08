Com bateria de 24h, Galaxy Note 9 da Samsung custará até US$ 1.249,99

A Samsung apresentou nesta quinta-feira o Galaxy Note 9, o mais novo aparelho da marca. A nova versão do smartphone conta com uma bateria de longa duração e atualização da caneta eletrônica S Pen, que passa a funcionar como um controle remoto.

Segundo a marca, o Note 9 tem capacidade de bateria para aguentar 24h de uso. “Você não deveria planejar seu dia de acordo com a bateria do seu celular”, disse o diretor-sênior de marketing de produtos, Drew Blackard.

O novo aparelho tem 4.000 mAh (medida usada para indicar a eficiência de carga do smartphone) – é o primeiro carro-chefe da marca com uma capacidade tão alta. Em 2016, a Samsung foi obrigada a suspender a venda do Galaxy Note 7 e paralisar sua produção após ao menos 35 aparelhos pegarem fogo enquanto carregavam – o aparelho tinha 3.500 mAh.

A caneta eletrônica da Samsung, a S Pen, também recebeu novos recursos. Antes, a ferramenta era usada para fazer anotações e criar desenhos no smartphone. Com o Note 9, o usuário consegue tirar fotos ao apertar o botão da caneta, pausar vídeos ou mesmo comandar uma apresentação de slides.

A S Pen tem autonomia de apenas 30 minutos, mas pode ser recarregada em 1 minuto ao ser acoplada de volta ao celular.

A fabricante sul-coreana também apresentou a “câmera inteligente”. A nova versão consegue identificar fotos ruins, quando alguém pisca ou a imagem fica borrada e envia uma notificação ao dono do celular.

Segundo o CEO da Samsung, DJ Koh, o Galaxy Note 9 é um aparelho que “nunca vai te atrasar nem te decepcionar”.

A nova linha da Samsung tem dois modelos, a diferença é a capacidade de armazenamento dos aparelhos. O primeiro possui 128 GB para que o usuário guarde fotos, vídeos, documentos e aplicativos. A segunda opção oferece 512 GB de espaço no celular.

A versão de ponta do Galaxy Note 9 ainda pode alcançar 1 tetrabyte em capacidade de armazenamento – a marca vai disponibilizar para compra um cartão microSD que pode expandir o espaço do celular em mais 512 GB.

A tela do Galaxy Note 9 também está maior, em comparação com sua versão anterior. São 6.4 polegadas, ou cerca de 16 centímetros de altura. Outra mudança está no leitor de digital do smartphone – antes, o recurso ficava ao lado da câmera, mas a fabricante decidiu colocá-lo abaixo da câmera para facilitar o alcance do usuário.

Nos Estados Unidos, os consumidores podem reservar o aparelho, que está em pré-venda. Até o momento, a marca disponibilizou o celular apenas nas cores azul e roxo. Os preços variam entre 999,99 dólares (3.805 reais) e 1.249,99 dólares (cerca de 4.756 reais), dependendo da capacidade de armazenamento do Galaxy.

Ainda não há informações sobre a chegada do aparelho em solo brasileiro. Os preços e cores também não foram divulgados. No lançamento do produto, a Samsung apresentou o smartphone em quatro cores: vermelho, preto, azul e roxo.

O Galaxy Note 9 foi anunciado em evento anual da sul-coreana, conhecido como Samsung Galaxy Unpacked, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos.