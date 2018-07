Falha faz celular da Samsung enviar fotos a contatos sem permissão

Proprietários de celulares da Samsung precisam redobrar a atenção: uma falha de privacidade faz com que imagens salvas no celular da marca sejam enviadas para contatos do aparelho aleatoriamente. As mensagens são encaminhadas pelo aplicativo de mensagem Samsung Messages.

Usuários estão reclamando do problema em fóruns oficiais da empresa e em sites de tecnologia – um deles, inclusive, diz que seu smartphones enviou todas as suas imagens para a namorada.

Segundo as críticas, o aplicativo nem sequer avisa que os arquivos foram enviados. Algumas pessoas só descobrem o erro quando recebem uma resposta do destinatário a respeito das imagens enviadas.

Em resposta ao problema, a Samsung informa que está “ciente das críticas” e que suas equipes técnicas estão “investigando o problema”. A empresa também aconselha os clientes que enfrentam o problema a entrar em contato com o suporte da Samsung.

Entre os celulares afetados pelo erro, os consumidores apontam o Galaxy S9 e S9 +.

Enquanto o problema não é resolvido, os usuários podem bloquear o acesso do Samsung Message ao armazenamento do celular, de forma que o aparelho não envie as imagens aleatoriamente aos contatos.