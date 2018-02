Sala de cinema terá tobogã de 15 metros e programação infantil

Tobogãs, piscina de bolinhas e poltronas divertidas são algumas das atrações da primeira sala de cinema dedicada a crianças de 1 a 10 anos. A Sala Junior, da rede mexicana Cinépolis, será inaugurada no dia 17 de fevereiro na unidade do shopping Iguatemi Alphaville, na Grande São Paulo.

Essa é a primeira sala do tipo na América do Sul e recebeu investimento de cerca de 2 milhões de reais. A Cinépolis possui 28 salas como essa no México, além de réplicas na Espanha, na Guatemala, na Costa Rica e nos Estados Unidos. A primeira foi em 2013, na Cidade do México.

“A Sala Junior é uma proposta de entretenimento para famílias levarem seus filhos e desfrutarem de uma experiência inovadora. Alphaville foi escolhido por se tratar de uma região familiar, que proporciona um convívio muito próximo entre vizinhos e amigos”, diz Luiz Gonzaga de Luca, presidente da Cinépolis Brasil. Há previsão de outras salas no país, mas ainda não foram revelados os locais. A Cinépolis possui complexos em 36 cidades brasileiras.

A sala de cinema terá uma programação especial de filmes para os pequenos, que também poderão se divertir nos brinquedos 15 minutos antes de a sessão começar e mais 15 durante o intervalo. Os primeiros filmes as serem exibidos são as animações Meu Amigo Vampiro, Viva: A Vida é uma Festa e O Touro Ferdinando.

O tobogã, com mais de 15 metros de extensão, poderá ser utilizado por crianças de 6 a 10 anos, com altura de 0,90 m a 1,30 m. Compõem ainda pufes, 20 pufes duplos, espreguiçadeiras e 47 poltronas no formato stadium no total de 87 lugares mais três vagas para cadeirantes. Os ingressos, vendidos com lugares marcados, custam de 32 reais (poltrona ou espreguiçadeira) a 83 reais (puff 3D para duas pessoas), dependendo do dia da semana e do tipo de assento.

A entrada de crianças só é permitida com acompanhamento de responsáveis e adultos desacompanhados de crianças não são podem entrar na sala.