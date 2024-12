Sabatina dos indicados à diretoria do BC será na próxima terça

O senador Vanderlan Cardoso, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, disse que os três indicados para a diretoria do Banco Central serão sabatinados na próxima terça-feira, 10. Em seu perfil na sua conta do X, o senador disse também que já definiu os relatores das indicações.

Nilton David foi indicado para a vaga na diretoria de política monetária que atualmente é de Gabriel Galípolo – que assume como presidente do Banco Central. O relator é o senador Rogério Carvalho.

Izabela Correa foi indicada para a vaga de Carolina de Assis Barros na diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta), com a relatoria da senadora Zenaide Maia. Gilneu Vivan é o indicado para a vaga de Otávio Damaso (Regulação). O relator da indicação de Vivan é o senador Nelsinho Trad.

Publicidade