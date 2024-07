S2 Farma planeja abrir 230 ‘farmácias do futuro’ nos próximos cinco anos

Com um plano de negócios que prevê 230 “farmácias do futuro” no Brasil em cinco anos, a S2 Farma começou sua operação há menos de um ano em São Paulo. Sua primeira unidade, com 200 metros quadrados na Chácara Santo Antônio, custou 5 milhões de reais e inova ao trazer uma série de processos automatizados e também oferecer exames clínicos de última geração, vacinação e até serviços estéticos para os clientes fidelizados.

O modelo de negócio é fruto de cinco anos de estudo no setor do dono da S2 Farma, o empresário Maurício Coscina, idealizador e investidor. A ideia reuniu o que de mais moderno e eficiente o empresário e o executivo Pedro Paulo Frigerio, diretor de operações da S2Farma, encontraram dentro e fora do Brasil.

“Temos uma operação muito tecnológica que tem desde um robô dispensador de remédios, a uma tecnologia de eficiência tributária”, diz Frigerio. Ao todo, diz o executivo, são 32 soluções inovadoras e tecnológicas na unidade da S2 Farma. Com tanta inovação foi preciso desenvolver um plano de treinamento para os funcionários. “Por não existir nada igual dentro do mercado, a gente teve que desenvolver isso, treinar nossos funcionários, mostrar como é que funcionam as tecnologias, fazer esse passo a passo”, diz.

A tecnologia, de fato, está em todos os lugares da unidade. Etiquetas eletrônicas informam os preços e um sistema de câmeras controla a reposição dos medicamentos e a manutenção do estoque. A unidade conta com painéis solares Mas é o robô dispensador de medicamentos que mais chama a atenção das pessoas. “Os clientes conseguem visualizar os braços mecânicos pegando os medicamentos e conseguem acompanhar como é que é esse processo. Ele é um dos grandes diferenciais da operação”, diz. Veja na foto:

Ele diz que os feedbacks dos clientes, que já são atendidos por um robô logo na entrada da farmácia, têm sido bons. “A gente está super feliz tanto com os resultados financeiros, a última linha, quanto com a receptividade do público à primeira unidade. Temos tido muitas visitas, as pessoas querem conhecer a loja, entender como funcionam as tecnologias e participar do nosso ecossistema.”

Continua após a publicidade

Além de atrair o público, a tecnologia torna a operação mais eficiente e lucrativa, o que segundo Frigerio é o seu diferencial para concorrer com grandes redes varejistas do mercado farmacêutico no Brasil.

Rio de Janeiro e Brasília estão nos planos da S2 Farma

No final de 2023 o Brasil atingiu mais de 92 mil farmácias, com faturamento anual de 199 bilhões de reais. São mais de 2.500 novas farmácias por ano. “Mesmo sendo um mercado extremamente aquecido, tem espaço para crescimento, por toda a otimização da nossa operação, por todos os diferenciais”, afirma.

Na visão dos executivos faltava muita tecnologia de gestão no dia a dia das farmácias e isso permitirá oferecer produtos e medicamentos mais em conta para os clientes. “Temos uma operação totalmente otimizada, por isso conseguimos diminuir os custos e repassar para o cliente um preço competitivo”, diz o diretor de operações.

Continua após a publicidade

Em 2024, a empresa vai seguir com o foco em abrir mais unidades na capital paulista e, a priori, está estudando os bairros dos Jardins, Vila Nova Conceição, Itaim e Faria Lima. A partir do próximo ano, o plano de expansão prevê farmácias também no Rio de Janeiro e Brasília.

Em fase de captação de recursos para colocar de pé a expansão, a empresa busca atrair investidores e tem negociado com alguns fundos que já demonstraram interesse. As novas lojas seguirão três padrões. O maior deles, denominado Experience, prevê 30 estabelecimentos de cerca de 400 metros quadrados, em bairros nobres ou shoppings ao custo de R$ 4 milhões. “Teremos também 100 lojas de tamanho intermediário e 100 menores em formato pop-up. O faturamento mensal médio previsto para as lojas da rede é de R$ 2,5 milhões podendo variar de acordo com o formato”, diz Frigerio.