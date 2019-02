Rupert Murdoch lançará novo jornal dominical

O magnata Rupert Murdoch, proprietário do império midiático News Corporation, lançará em breve um novo jornal dominical na Grã-Bretanha, informou nesta sexta-feira o canal britânico Skynews. Em e-mail enviado aos funcionários, Murdoch anunciou o lançamento da nova publicação, que se chamará The Sun on Sunday, e ocupará o espaço do extinto dominical News of the World, fechado em julho pelo escândalo das escutas.

Murdoch está nesta sexta-feira em Londres, onde deve reunir-se com os funcionários do The Sun. Depois de vários profissionais do jornal terem sido detidos por supostos subornos às autoridades, o empresário australiano ressaltou no comunicado que não iria tolerar as atividades ilegais de seus colaborados. No entanto, ao mesmo tempo, anunciou que as suspensões dos funcionários detidos pelos supostos subornos vão ser canceladas, segundo informações do Skynews.

Ainda no e-mail, Murdoch elogiou o trabalho dos jornalistas do The Sun e afirmou que as detenções de alguns foi uma situação “dolorosa” para ele. “Trabalhei durante 43 anos para transformar o The Sun em um dos melhores jornais do mundo. É parte de mim e uma das conquistas que mais me orgulham”, disse na nota.

Irregularidades levaram The Sun à crise – O jornal britânico do grupo de Murdoch está envolvido em uma séria crise desde que explodiu o escândalo das escutas ilegais no ano passado contra ricos e famosos e os subornos a policiais. Segundo a imprensa britânica, a Scotland Yard (Polícia Metropolitana de Londres) suspeita que jornalistas do The Sun pagaram subornos a policiais e a outros funcionários públicos.

