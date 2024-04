Rubens Ometto: Segurança jurídica é desafio para o país

Rubens Ometto, presidente do Conselho de Administração do Grupo Cosan, uma das 100 empresas premiadas como as mais influentes no Brasil, enfatizou a relevância da segurança jurídica como o principal desafio enfrentado pelos empresários no Brasil.

“O nosso país precisa se preocupar muito com a segurança jurídica. Hoje você vê alguma confusão entre executivo, legislativo e judiciário. Cada um cruzando a linha vermelha do outro. E isso traz uma insegurança enorme para todos nós”, disse Ometto durante o evento promovido por VEJA NEGÓCIOS e o Lide na segunda-feira, 29, em São Paulo.

Segundo o empresário, os líderes empresariais precisam usar a própria influência para dialogar com os poderes e tentar pautar o que o setor produtivo vê como importante para o desenvolvimento do país. “Se fizer uma enquete aqui, tenho certeza que nós pensamos igual para o que é importante para o país. Temos que deixar de ser preguiçosos, temos que sair da onde a gente e trabalhar para isso. E assim nós vamos fazer muita coisa boa para o nosso país.”

As mais influentes

A lista das 100 Empresas Mais Influentes do Brasil está publicada na edição inaugural da revista VEJA NEGÓCIOS, em edições digital e impressa. Para elaborá-la, a redação de VEJA NEGÓCIOS usou critérios de faturamento, rentabilidade, reputação, inovação, pioneirismo, liderança e políticas ESG. São destacadas companhias de diferentes setores que representam a elite do ambiente de negócios brasileiro.

CONFIRA ABAIXO A LISTA DAS EMPRESAS MAIS INFLUENTES:

Estar nesse seleto grupo é um prêmio, mas representa também um desafio. As companhias mais influentes do país precisam manter um alto nível de desempenho para permanecer na lista. Em um ambiente empresarial dinâmico e cada vez mais competitivo, a influência é uma conquista contínua que exige dedicação, visão estratégica e um compromisso firme com a excelência em todos os sentidos.