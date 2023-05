Riachuelo reforça a aposta na FanLab, marca de lojas para nerds e geeks

De olho no potencial de consumo de nerds e geeks, a Riachuelo está retomando a expansão de lojas físicas da marca FanLab, criada em 2022. Pelo menos duas inaugurações da bandeira estão previstas para o segundo semestre deste ano, sendo a primeira unidade a ser aberta no Shopping SP Market, em São Paulo, no mês de julho. Hoje, são três operações físicas na cidade de São Paulo (cada uma com cerca de 150 metros quadrados) e um espaço dentro de uma operação da Riachuelo, em Guarulhos (SP). A empresa acredita que exista potencial para ter entre 60 e 80 unidades da FanLab no país. “O varejo inteiro está passando por uma grande adaptação. Todas as empresas estão se ajustando. Enquanto tem diversos players em dificuldade e fechando lojas, a Fanlab está abrindo novas”, diz Julia Medeiros, principal liderança da FanLab.

Apesar de o foco inicial da expansão da marca estar voltado para a cidade de São Paulo, a executiva diz que a marca prevê aberturas em outras localidades, como Rio de Janeiro, Brasília e nas principais capitais das regiões Nordeste e Sul. “Faz parte do nosso plano sair de São Paulo, começando a expansão pelo interior do estado”, afirma ela. A marca ainda não divulga suas projeções nos balanços de resultados do grupo Guararapes, administrador da Riachuelo. Dados da Associação Brasileira de Licenciamento de Marcas e Personagens, a Abral, estimam que o mercado de produtos licenciados movimenta 21,5 bilhões de reais no Brasil — no mundo, esse volume gira em torno de 300 bilhões de dólares.

Em um ano, a empresa cresceu sua variedade de produtos em 229%, passando também o número de personagens licenciados de 85 para mais de 140 no período. As principais parcerias da empresa são com produtoras como Disney, Netflix, Universal e Warner, que disponibilizam a possibilidade de ofertar produtos de seus personagens e franquias. Uma das modalidades que mais cresce, segundo Medeiros, é a de impressão sob demanda, por onde a marca consegue produtos de ampliar seu portfólio e atender o consumidor com outros personagens não expostos nas l0jas — cada unidade tem, em média, 7 mil itens diferentes. “Como as lojas têm cerca de 150 metros quadrados, não conseguimos ofertar todos os personagens, mas o print on demand nos dá a possibilidade de atender também aquele fã de desenhos como Capitão Planeta e A Vaca e o Frango”, diz ela.

Para popularizar a marca com seu público-alvo, a FanLab patrocinou pela primeira vez o principal evento para o público geek e nerd no Brasil, a CCXP, em dezembro de 2022. Durante o evento, a marca esteve presente com uma megaloja de 500 metros quadrados e lançou a possibilidade de adquirir cartões de crédito personalizados com alguns dos personagens disponíveis em seu portfólio. Em quatro dias, mais de 900 cartões foram realizados.