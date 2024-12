Renner é reconhecida como marca de alto renome pelo INPI

A Renner foi reconhecida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) como marca de alto renome. Na prática, o certificado do órgão regulador confirma a notoriedade e reputação e dá à empresa o direito de uso exclusivo da marca em todos os segmentos de mercado do Brasil. Atualmente esse direito é detido por 181 marcas.

O selo vale por 10 anos e pode ser renovado. Pernambucanas, Casas Bahia, também são exemplos de marcas que têm essa certificação. Mais recentemente, Netflix e Xbox, dentre outras, conquistaram o selo. Fusca e Barbie são algumas das marcas que conquistaram a certificação há mais tempo. É possível ter o reconhecimento tanto do nome como da logomarca, ou do design do produto, como é o caso da garrafa da Coca – Cola, ou a garrafinha do Yakult, que também estão na lista de marcas de renome. No caso da Renner, o selo vale para o nome da marca.

“Esta conquista mostra que a nossa marca é amplamente reconhecida no mercado e tem uma reputação positiva. Isso é reflexo da relação de proximidade e cumplicidade que temos com os consumidores, construída ao longo dos anos por meio de muita troca e escuta”, afirma a diretora de marketing da Lojas Renner S.A., Renata Altenfelder. Pesquisa do Instituto Datafolha mostra que 83% dos brasileiros com 16 anos ou mais declararam conhecer a marca Renner. As empresas podem solicitar esse reconhecimento por meio de um formulário no site do INPI e é preciso pagar uma taxa de 37.575,00 reais.

