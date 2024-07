Renegociações do programa Desenrola Pequenos Negócios passam de R$ 2,1 bi

A adesão de pequenos empreendedores individuais, micro e pequenas empresas ao programa de renegociação de dívidas Desenrola Pequenos Negócios é cada vez mais alta.

As renegociações já ultrapassaram os 2,1 bilhões de reais e mais de 60 mil microempreendedores individuais (MEI), micros e pequenas empresas em todo o país já foram beneficiados desde o início do programa, de acordo com dados apresentados pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em parceria com o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (MEMP) e o Ministério da Fazenda. Apenas na última semana foram mais 38 mil renegociações.

Participam do programa, lançado no dia 13 de maio, sete bancos, que, juntos, representam 73% do total da carteira de crédito de micro e pequenas empresas nacionais: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú, Santander, Sicredi e Mercantil do Brasil.

O programa permite que dívidas não pagas até 23 de janeiro de 2024 sejam renegociadas. Para aderir ao programa, o microempreendedor ou pequeno empresário deve entrar em contato com o banco onde possui a dívida.

As renegociações podem ser feitas por intermédio dos canais de atendimento oficiais dos bancos. São as instituições que definem as condições e prazos das renegociações.