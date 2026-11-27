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Após enfrentar a crise do e-commerce e reduzir sua dívida de 560 milhões para 100 milhões de reais, a Sequoia redefine seus rumos. Agora focada em logística bancária e na entrega de maquininhas de pagamento, a empresa planeja avançar para 2 000 cidades até 2027. Leia a entrevista completa.

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Como está a reorganização da Sequoia? Até 2023, focávamos na entrega de compras on-line e utilizávamos linhas de crédito de risco sacado para nos financiar, mas, com a crise da Lojas Americanas, essas linhas quase sumiram. Em 2024, com a fusão com o Grupo Move3, passamos a entregar objetos bancários como os cartões de débito e de crédito. Hoje, isso é o nosso carro-chefe. Reduzimos a dívida de 560 milhões de reais para cerca de 100 milhões. O pior já passou, mas uma reestruturação não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona.

O que mudou com o fim da operação de B2C? Desde a venda do braço de e-commerce, em abril, para o Mercado Livre, os resultados só melhoram. Antes, gastávamos energia tentando equilibrar dois pratos. Agora, estamos focados no negócio em que já éramos fortes, que é o de objetos bancários.

No que a empresa vai investir? A principal aposta são as maquininhas de pagamento. Há 500 milhões de cartões em circulação no Brasil e apenas 56 milhões de terminais. A logística de entrega desses equipamentos é semelhante à dos cartões. Para entrar nesse segmento, alugamos um centro de distribuição em Barueri, na região metropolitana de São Paulo, e adaptamos as nossas estruturas de controle, de segurança e antifraude.

Quais são os planos para 2027? Vamos expandir nossa atuação de 1 600 para 2 000 cidades. A ideia é ampliar essa estratégia das maquininhas de forma bastante agressiva. Tenho certeza de que não existe empresa no Brasil com capacidade de ser mais competitiva nesse segmento do que a Sequoia.

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Com reportagem de Juliana Américo

Publicado em VEJA, novembro de 2026, edição VEJA Negócios nº 32