Receita confirma cobrança da CBS em janeiro e afasta adiamento

A Receita Federal manteve o início da cobrança da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) em 1º de janeiro de 2027. O secretário especial do órgão, Robinson Barreirinhas, descartou nesta quarta-feira, 11, o adiamento da próxima etapa da reforma tributária. A confirmação ocorre após manifestações de entidades que pedem mais prazo para adaptar sistemas e rotinas fiscais.

A CBS é o tributo federal criado para substituir o PIS/Pasep e a Cofins, cobrados sobre o consumo. Sua implementação integra a reorganização da tributação de bens e serviços, cuja transição completa se estende até 2033.

É importante distinguir as etapas. A CBS já está prevista na fase de testes de 2026, com obrigações relacionadas à emissão de documentos fiscais. Janeiro de 2027 marca a passagem para a cobrança que substituirá as duas contribuições federais.

O que muda para as empresas

A mudança exige adaptações nos sistemas de emissão de notas, na apuração dos tributos e no controle dos créditos. No modelo de tributação sobre valor agregado, as empresas podem descontar créditos relativos às etapas anteriores da cadeia, conforme as condições previstas na legislação. O objetivo é evitar a cobrança cumulativa ao longo da produção e da comercialização.

A preparação tecnológica ainda está em andamento. Em comunicado publicado em 9 de novembro, a Receita informou a liberação de novas interfaces digitais para consultar débitos e créditos da CBS nos ambientes de testes. Essas ferramentas permitem integrar os sistemas das empresas à base utilizada pela apuração assistida do órgão.

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A Receita também mantém um cronograma de disponibilização de serviços para consultar pagamentos e emitir documentos de arrecadação. As entregas fazem parte da adaptação operacional ao novo tributo.

Por que entidades pedem adiamento

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e as 27 seccionais divulgaram, em 4 de novembro, um manifesto propondo transferir para janeiro de 2028 as etapas previstas para 2027. O documento aponta incertezas regulatórias, operacionais e econômicas.

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A OAB defende que o prazo restante até o fim do ano é insuficiente para uma mudança dessa dimensão. Entre os riscos apresentados estão o aumento dos custos de adaptação, divergências de interpretação e a ampliação de disputas judiciais, com possíveis efeitos sobre atividades produtivas e preços. Trata-se da avaliação da entidade, que pede uma transição com regras claras e mais tempo para preparação.

A manutenção do calendário pelo governo preserva o início da cobrança em janeiro. Eventuais flexibilizações de obrigações ou penalidades durante a adaptação precisam ser diferenciadas de um adiamento do tributo.

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Alíquota ainda depende do Senado

Outro ponto em discussão é a alíquota de referência. Em 28 de outubro, o Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou um cálculo de 11,3% para a CBS de 2027. O percentual foi elaborado para preservar, em termos agregados, a arrecadação dos tributos federais substituídos. A definição cabe ao Senado.

Essa alíquota não significa que todos os produtos e serviços ficarão 11,3% mais caros. A CBS substituirá cobranças existentes, e o efeito sobre cada atividade dependerá do tratamento tributário aplicável, dos créditos e das decisões de repasse aos consumidores. A legislação prevê reduções, alíquota zero e regimes específicos para diferentes operações.

CBS não substitui todos os impostos de uma vez

A contribuição federal é uma parte da reforma. O Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), administrado por estados e municípios, substituirá gradualmente o ICMS e o ISS entre 2029 e 2032. A implantação integral do novo modelo está prevista para 2033.

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Para as empresas com créditos de PIS e Cofins, a Receita esclarece que os saldos não desaparecem com a mudança. A legislação prevê sua utilização na transição, por compensação ou ressarcimento, observadas as exigências legais.