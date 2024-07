Receita abre nesta quarta consulta ao 3º lote de restituição do IRPF

A partir das 10h desta quarta-feira, 24, está disponível para consulta o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2024. Este lote inclui também restituições residuais de anos anteriores. O crédito bancário para as 6.091.572 restituições será realizado no dia 31 de julho, totalizando R$ 8,5 bilhões.

Do montante total, R$ 529.549.606,98 serão destinados a restituições de contribuintes com prioridade legal:

14.756 restituições para idosos acima de 80 anos;

95.040 restituições para contribuintes entre 60 e 79 anos;

9.672 restituições para contribuintes com deficiência física ou mental, ou doença grave;

34.014 restituições para contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério.

Além disso, 5.711.130 restituições serão para contribuintes que utilizaram a Declaração Pré-preenchida ou optaram por receber via PIX.

Restituições para não prioritários e atingidos pelas enchentes no RS

172.719 restituições para contribuintes não prioritários.

54.241 restituições para contribuintes do estado do Rio Grande do Sul, priorizados devido ao estado de calamidade decretado.

Como consultar a restituição

Os contribuintes podem verificar se têm direito à restituição acessando a página da Receita Federal. No site, devem clicar em “Meu Imposto de Renda” e depois em “Consultar a Restituição”. A consulta pode ser simplificada ou completa, através do extrato de processamento no e-CAC. Em caso de pendências, é possível retificar a declaração para corrigir eventuais erros.

Caso o contribuinte não resgate o valor no prazo de um ano, deverá solicitar pelo Portal e-CAC no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”