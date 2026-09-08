Warner Bros. e realme anunciam celular inspirado em Harry Potter

Os fãs de Harry Potter vão ganhar mais um item para colocar na coleção e, desta vez, ele cabe no bolso. A realme anunciou uma parceria com a Warner Bros. Discovery Global Consumer Products para lançar o realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition, edição especial de seu smartphone inspirada no universo criado em torno de Hogwarts.

O aparelho leva referências da franquia para o design do realme 16 Pro 5G e marca mais um movimento da fabricante para aproximar seus smartphones da cultura pop. A colaboração sucede o realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition, também desenvolvido a partir de uma propriedade intelectual da Warner Bros. Discovery.

No novo modelo, elementos associados ao universo de Harry Potter aparecem combinados à identidade visual da realme. As empresas também desenvolveram um logotipo exclusivo para a colaboração, pensado para unir a estética da fabricante às referências da franquia.

A estratégia mira especialmente uma geração de consumidores que passou a enxergar smartphones não apenas pelas especificações técnicas, mas também como produtos capazes de expressar gostos e identidade. “Esta colaboração representa um passo importante em nossa jornada para tornar a tecnologia mais divertida e significativa”, afirma Chase Xu, vice-presidente e CMO da realme. “Trabalhar com a Warner Bros. Discovery Global Consumer Products em um produto inspirado em Harry Potter nos permite criar experiências que incentivam os jovens a descobrir sua própria essência. Estamos muito felizes em convidar fãs de todo o mundo a abraçar a magia de Hogwarts e tornar seus sonhos reais.”

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De Game of Thrones a Harry Potter

A chegada de Harry Potter ao portfólio não é uma iniciativa isolada. Antes do novo aparelho, a realme já havia recorrido a outra grande franquia da Warner Bros. Discovery para criar uma edição especial de smartphone.

O realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition incorporou elementos da série ao produto e abriu caminho para que a companhia repetisse a estratégia agora com uma propriedade de alcance global e forte presença entre diferentes gerações. A sequência das duas parcerias também mostra como as collabs estão entrando na estratégia da fabricante para diferenciar seus aparelhos em um mercado no qual especificações como câmeras, processadores, baterias e telas disputam cada vez mais a atenção dos consumidores.

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A realme afirma ter atualmente uma comunidade global de mais de 300 milhões de usuários e pretende continuar ampliando seu portfólio de colaborações com propriedades intelectuais e criadores internacionais. Nesse modelo, a tecnologia deixa de ser o único argumento de venda. A proposta é transformar o próprio smartphone em um objeto de identificação com universos culturais que já possuem comunidades estabelecidas de fãs.

Harry Potter oferece justamente uma base particularmente grande para esse tipo de estratégia. Mais de duas décadas depois da chegada da história aos cinemas, o universo permanece presente em produtos licenciados, parques temáticos, jogos e outras experiências de entretenimento. Para a realme, a aposta é levar parte desse imaginário para um objeto utilizado diariamente. O realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition mantém a proposta tecnológica da linha, mas utiliza o design e os elementos exclusivos da colaboração para se diferenciar da versão convencional.