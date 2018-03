Rachel Maia deixa cargo de CEO da joalheria Pandora após nove anos

Rachel Maia deixou o comando da operação brasileira da joalheria dinamarquesa Pandora nesta quarta-feira. Uma das pouquíssimas CEOs negras do país, Rachel ganhou visibilidade também pela defesa do fortalecimento da mulher no mercado de trabalho. “Eu sou 0,04% da representatividade dos CEOs por ser mulher e negra”, disse em entrevista a VEJA.

A saída dela do cargo, segundo a joalheria, tem a ver com a extinção do cargo. A partir de agora, as operações no Brasil passam a ficar sob a direção para mercados emergentes e América Latina da companhia.

A paulistana estava no comando da empresa dinamarquesa desde que a marca chegou ao Brasil, em 2009. Formada em ciências contábeis e com especializações no Canadá e na Universidade Harvard, Rachel consolidou sua sua carreira no exterior. Foi diretora financeira da concorrente americana Tiffany.

Sob a gestão de Rachel, a empresa passou de duas a 98 lojas no país. A empresária é membro do Conselhão (grupo de empresários que aconselha o presidente do Brasil) e defende causas ligadas à inclusão racial e feminina.

Em nota à imprensa, a Pandora disse que a extinção do cargo no Brasil faz parte de uma mudança estrutural. O diretor interino de RH da empresa, Tracey Griffin, disse que o Brasil é um mercado promissor e que a marca busca crescer de forma mais rápida, e agradeceu a contribuição da profissional. “Eu gostaria de agradecer à Rachel por sua contribuição à Pandora e ao mercado brasileiro e desejar-lhe sucesso em seus futuros desafios”, escreveu o executivo.