Quer ser contemplado mais rápido no consórcio? Entenda como funcionam os lances

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No consórcio, lances são uma estratégia para antecipar a contemplação, diferente do sorteio. Embora não haja garantia, acompanhar o histórico do grupo pode ser útil. Existem três tipos: lance livre (paga com recursos próprios e mantém a carta integral), fixo (valor predefinido) e embutido (usa parte da carta, diminuindo o crédito final). Entenda como cada modalidade funciona e planeje sua oferta para adquirir seu bem.

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Quem entra em um consórcio não precisa necessariamente esperar ser sorteado para ter acesso à carta de crédito. Os participantes podem oferecer lances para tentar antecipar a contemplação, mecanismo que funciona como uma disputa dentro do próprio grupo.

Diferentemente do sorteio, que depende da aleatoriedade, o lance permite que o consorciado apresente uma oferta seguindo as regras estabelecidas pela administradora. Isso, porém, não significa que exista um percentual capaz de assegurar o recebimento da carta.

Segundo Bruno Borges, CMO do Mycon, fintech especializada em consórcios digitais, um dos caminhos é acompanhar o histórico do grupo. Como os valores dos lances vencedores podem apresentar determinados padrões ao longo do tempo, as contemplações anteriores servem como referência para avaliar uma nova oferta. “Ao longo da vigência do consórcio, é possível observar um padrão nos valores dos lances contemplados. Por isso, acompanhar o histórico e conhecer esses valores pode ajudar o consorciado a tomar decisões mais estratégicas. Mas, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, não existe um percentual capaz de garantir a contemplação”, afirma.

Além do histórico, é preciso considerar quanto dinheiro está disponível para o lance e, principalmente, se a estratégia comprometerá os recursos necessários para realizar a compra depois da contemplação.

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Livre, fixo ou embutido?

No lance livre, o próprio participante determina quanto pretende oferecer, respeitando as regras do grupo. O pagamento é feito com recursos próprios e, caso seja contemplado, o valor integral da carta de crédito continua disponível para a aquisição do bem.

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Já no lance fixo, o percentual ou valor é previamente estabelecido pela administradora. Entre os participantes que apresentam a oferta prevista, a definição do contemplado pode ocorrer por sorteio, de acordo com as regras de cada grupo. Há ainda o lance embutido, no qual parte da própria carta de crédito é utilizada para fazer a oferta. Nesse caso, o consorciado não precisa necessariamente desembolsar todo o dinheiro do lance, mas terá um valor menor disponível para comprar o bem após a contemplação.

Em uma carta de 100. 000 reais, por exemplo, um lance embutido de 20%, equivalente a 20. 000 reais, deixaria 80. 000 reais disponíveis para a aquisição. Se os mesmos 20. 000 reais fossem pagos com recursos próprios em um lance livre, a carta de 100. 000 reais permaneceria integralmente disponível. Por isso, recorrer ao lance embutido exige atenção ao valor que restará da carta. Antecipar a contemplação pode perder o sentido se o crédito disponível depois da operação não for suficiente para comprar o imóvel, veículo ou outro bem desejado.