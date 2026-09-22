ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Quer ser contemplado mais rápido no consórcio? Entenda como funcionam os lances

Modalidade permite tentar antecipar o acesso à carta de crédito, mas oferta maior não garante contemplação e exige planejamento

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 11h52 | Atualizado em 22 set 2026, 12h11
Finanças
Dívida (//iStock)
Continua após publicidade
Quer ser contemplado mais rápido no consórcio? Entenda como funcionam os lances Priorizar nos meus resultados Google

Quem entra em um consórcio não precisa necessariamente esperar ser sorteado para ter acesso à carta de crédito. Os participantes podem oferecer lances para tentar antecipar a contemplação, mecanismo que funciona como uma disputa dentro do próprio grupo.

Diferentemente do sorteio, que depende da aleatoriedade, o lance permite que o consorciado apresente uma oferta seguindo as regras estabelecidas pela administradora. Isso, porém, não significa que exista um percentual capaz de assegurar o recebimento da carta.

Segundo Bruno Borges, CMO do Mycon, fintech especializada em consórcios digitais, um dos caminhos é acompanhar o histórico do grupo. Como os valores dos lances vencedores podem apresentar determinados padrões ao longo do tempo, as contemplações anteriores servem como referência para avaliar uma nova oferta. “Ao longo da vigência do consórcio, é possível observar um padrão nos valores dos lances contemplados. Por isso, acompanhar o histórico e conhecer esses valores pode ajudar o consorciado a tomar decisões mais estratégicas. Mas, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, não existe um percentual capaz de garantir a contemplação”, afirma.

Siga

Além do histórico, é preciso considerar quanto dinheiro está disponível para o lance e, principalmente, se a estratégia comprometerá os recursos necessários para realizar a compra depois da contemplação.

Continua após a publicidade

Livre, fixo ou embutido?

No lance livre, o próprio participante determina quanto pretende oferecer, respeitando as regras do grupo. O pagamento é feito com recursos próprios e, caso seja contemplado, o valor integral da carta de crédito continua disponível para a aquisição do bem.

Continua após a publicidade

Já no lance fixo, o percentual ou valor é previamente estabelecido pela administradora. Entre os participantes que apresentam a oferta prevista, a definição do contemplado pode ocorrer por sorteio, de acordo com as regras de cada grupo. Há ainda o lance embutido, no qual parte da própria carta de crédito é utilizada para fazer a oferta. Nesse caso, o consorciado não precisa necessariamente desembolsar todo o dinheiro do lance, mas terá um valor menor disponível para comprar o bem após a contemplação.

Em uma carta de 100. 000 reais, por exemplo, um lance embutido de 20%, equivalente a 20. 000 reais, deixaria 80. 000 reais disponíveis para a aquisição. Se os mesmos 20. 000 reais fossem pagos com recursos próprios em um lance livre, a carta de 100. 000 reais permaneceria integralmente disponível. Por isso, recorrer ao lance embutido exige atenção ao valor que restará da carta. Antecipar a contemplação pode perder o sentido se o crédito disponível depois da operação não for suficiente para comprar o imóvel, veículo ou outro bem desejado.

Publicidade
TAGS:
casa
Consórcio
Economia
Negócios
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).