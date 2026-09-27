Quem pagará a conta na reforma tributária?

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A reforma tributária, com sua fase de transição até 2033, promete unificar impostos, mas um estudo da Tax Group com 198 empresas revela que a maioria delas, especialmente indústria e comércio varejista, deverá pagar mais impostos. Prepare-se para entender os cenários e os resultados que podem impactar seu negócio.

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Em 2033, quando terminará a fase de transição da reforma tributária e uma alíquota unificada será criada para os impostos sobre o consumo, finalmente ficará claro quem contribuirá mais ou menos para o Fisco. Até lá, resta traçar cenários.

Um levantamento da consultoria Tax Group com 198 empresas de diferentes portes e setores concluiu que, no fim, a maioria pagará mais. Veja os principais resultados:

Com reportagem de Bruno Andrade e Juliana Elias

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Publicado em VEJA, setembro de 2026, edição VEJA Negócios nº 30