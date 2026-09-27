Quem pagará a conta na reforma tributária?
Estudo da Tax Group aponta que a maioria das empresas pagará mais impostos após a reforma tributária entrar em vigor em 2033
Em 2033, quando terminará a fase de transição da reforma tributária e uma alíquota unificada será criada para os impostos sobre o consumo, finalmente ficará claro quem contribuirá mais ou menos para o Fisco. Até lá, resta traçar cenários.
Um levantamento da consultoria Tax Group com 198 empresas de diferentes portes e setores concluiu que, no fim, a maioria pagará mais. Veja os principais resultados:
Com reportagem de Bruno Andrade e Juliana Elias
Publicado em VEJA, setembro de 2026, edição VEJA Negócios nº 30