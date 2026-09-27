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Quem pagará a conta na reforma tributária?

Estudo da Tax Group aponta que a maioria das empresas pagará mais impostos após a reforma tributária entrar em vigor em 2033

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 set 2026, 08h00
Aprovação de Reforma Tributária é prioridade para novo governo
Fase de transição da reforma tributária termina em 2033 (Valter Campanato/Agência Brasil)
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Em 2033, quando terminará a fase de transição da reforma tributária e uma alíquota unificada será criada para os impostos sobre o consumo, finalmente ficará claro quem contribuirá mais ou menos para o Fisco. Até lá, resta traçar cenários.

Um levantamento da consultoria Tax Group com 198 empresas de diferentes portes e setores concluiu que, no fim, a maioria pagará mais. Veja os principais resultados:

Infográfico sobre carga tributária: 43% das empresas pagarão menos imposto e 57% pagarão mais. Indústria (63%) e Comércio Varejista (57%) terão maior aumento. O governo arrecadará 329 milhões a mais e deixará de recolher 318 milhões, com saldo positivo de 11 milhões de reais

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Com reportagem de Bruno Andrade e Juliana Elias

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Publicado em VEJA, setembro de 2026, edição VEJA Negócios nº 30

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