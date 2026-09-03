Quem é o novo chefão da Apple

A Apple entra em uma nova fase sob o comando de John Ternus. Aos 51 anos, o engenheiro assumiu o posto de CEO em 1º de setembro, depois de 15 anos de Tim Cook à frente da companhia. Cook não deixou a empresa: passou a ocupar a presidência executiva do conselho de administração.

A chegada de Ternus acontece justamente quando a Apple enfrenta um de seus principais desafios dos últimos anos: recuperar o ritmo de inovação em produtos e avançar na corrida pela inteligência artificial. O novo comandante terá de lidar com essas duas questões enquanto prepara a companhia para o lançamento do iPhone 18, marcado para 9 de setembro.

Ternus estudou Engenharia Mecânica na Universidade da Pensilvânia entre 1993 e 1997. Depois de formado, trabalhou como engenheiro mecânico na Virtual Research Systems, empresa dedicada ao desenvolvimento de equipamentos de realidade virtual. Quatro anos após concluir a faculdade, ingressou na Apple.

A trajetória de Ternus dentro da Apple ajuda a explicar por que seu nome foi escolhido para a sucessão. Ele está na empresa desde 2001 e acumulou experiência em praticamente toda a linha de hardware da companhia. Ao longo da carreira, participou de projetos ligados ao iPhone, AirPods e Apple Watch, além de ter desempenhado papel importante na substituição dos processadores da Intel pelos chips Apple Silicon nos computadores Mac.

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A mudança para os chips próprios começou em 2020 e deu à Apple maior domínio sobre a combinação entre processadores, computadores e sistemas operacionais. No mesmo ano, Ternus passou a liderar a engenharia de hardware do iPhone. Posteriormente, sua área de responsabilidade também passou a incluir iPad, AirPods, Mac e Apple Watch.

Antes disso, ele já havia recebido responsabilidades relevantes. Em seu quinto ano na Apple, foi escolhido para comandar a engenharia de um projeto de reformulação do iMac. Em 2021, chegou ao cargo de vice-presidente sênior de engenharia de hardware e entrou para a equipe executiva. A partir dali, passou a supervisionar a engenharia de hardware de todos os produtos da companhia, respondendo diretamente a Cook.

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Ternus acompanhou de dentro da companhia uma das fases mais marcantes de sua história. Nos anos 2000, a Apple viveu um período de forte renovação, com o desenvolvimento de produtos como iPod, iPhone, MacBook e iPad. Sua experiência também o colocou em contato com a concepção de produtos associada a Steve Jobs, cofundador da empresa, que dava grande importância ao design.

É justamente nesse ponto que a troca de comando pode ganhar maior significado. A administração de Cook construiu uma Apple diferente daquela liderada por Jobs. O foco passou a incluir uma gestão mais voltada à eficiência operacional e à geração de caixa. Ao mesmo tempo, Cook deixou de repetir uma prática de Jobs: as visitas diárias ao estúdio de design, onde integrantes da liderança da empresa discutiam conjuntamente os próximos produtos.

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Nesse período, houve uma redução no ritmo de criação de produtos genuinamente novos. Por isso, a promoção de Ternus alimenta a expectativa de uma mudança de direção. Seu conhecimento acumulado de hardware e de software, inclusive das tecnologias de inteligência artificial que podem funcionar nesses equipamentos, é visto como uma possível vantagem para uma estratégia mais ousada de desenvolvimento. Dentro da companhia, também existe a expectativa de que o novo CEO adote uma maneira mais prática e rápida de tomar decisões, em contraste com o perfil mais analítico associado a Cook.

A inteligência artificial será o teste mais imediato. A Apple seguiu um caminho diferente de outras grandes empresas de tecnologia e recorreu a parcerias externas para avançar nessa área. Entre elas está o acordo com a Alphabet para utilizar o Gemini em seus produtos. Ternus terá de demonstrar que essa estratégia é capaz de colocar a Apple em uma posição competitiva nesse mercado.