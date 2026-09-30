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Quem é John Waldron, que pode assumir comando do Goldman Sachs

Executivo de 57 anos é presidente e diretor de operações do banco, onde construiu carreira de quase três décadas

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 15h49
Homem de meia-idade, cabelos curtos grisalhos, sorrindo e olhando para frente. Veste terno azul marinho, camisa azul clara e gravata azul vibrante. Fundo desfocado em tons de azul e roxo
John Waldron, do Goldman Sachs (@theoxfordunion/Reprodução)
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John Waldron, atual presidente e diretor de operações do Goldman Sachs, é apontado há anos como o principal nome para suceder David Solomon no comando do banco. Aos 57 anos, o executivo construiu praticamente toda a carreira no setor financeiro e está no banco desde 2000.

A possibilidade de uma troca no comando ganhou força nesta semana, após o Wall Street Journal apurar que o conselho do Goldman discutiu um plano para a posição de CEO ser concedida a Waldron. Segundo o jornal, a mudança poderia ocorrer no fim de 2027 ou em 2028, com Solomon permanecendo como presidente-executivo do conselho por mais um ou dois anos.

No entanto, Tony Fratto, head global de comunicação da instituição, afirmou à Reuters que não há um cronograma definido para a sucessão. Se ela avançar, Waldron assumirá uma instituição na qual Solomon ocupa o cargo de CEO desde 2018.

A trajetória de John Waldron

Waldron nasceu em Cleveland, Ohio, e mudou-se para a região da Filadélfia aos 15 anos. Formou-se em inglês pelo Middlebury College, no estado de Vermont, com especialização em economia. Antes de entrar no mercado financeiro, chegou a considerar uma carreira como escritor.

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Sua trajetória em Wall Street começou no Bear Stearns, onde também trabalhou com Solomon. Waldron havia sido rejeitado pelo próprio Goldman logo após a faculdade, mas acabou sendo recrutado pelo banco em 2000. Dois anos depois, tornou-se sócio e passou por áreas como financiamento alavancado e atendimento a fundos de private equity.

Em 2014, Waldron foi nomeado um dos líderes da divisão de banco de investimento. Quatro anos depois, quando Solomon assumiu como CEO, passou a ocupar os cargos de presidente e diretor de operações. Desde então, os dois trabalharam próximos na condução da estratégia do banco.

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A posição de Waldron dentro do Goldman foi reforçada em 2025, quando o banco concedeu a ele um bônus de retenção de 80 milhões de dólares, após conversas do executivo com outras instituições financeiras, incluindo a Apollo Global Management. No mesmo ano, ele também entrou para o conselho de administração do Goldman.

Como diretor de operações, Waldron também esteve envolvido em iniciativas para integrar as diferentes áreas do banco e ampliar a eficiência operacional. Entre elas está o programa chamado OneGS 3.0, que inclui mudanças no modelo interno de trabalho e o uso de tecnologia e automação.

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