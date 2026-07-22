ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Quase metade do crédito com garantia de imóvel é usada para quitar dívidas

Estudo mostra que 43,7% das operações têm como objetivo reorganizar as finanças, enquanto modalidade ganha espaço no planejamento financeiro dos brasileiros

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jul 2026, 14h51 | Atualizado em 22 jul 2026, 14h52
Casa de madeira
 (Veja/VEJA)
Continua após publicidade
Quase metade do crédito com garantia de imóvel é usada para quitar dívidas Priorizar nos meus resultados Google

Quitar dívidas foi o principal destino do crédito com garantia de imóvel no primeiro semestre de 2026. Segundo a primeira edição do Panorama do Crédito com Garantia de Imóvel no Brasil, elaborado pela FlowCredi, 43,7% das operações contratadas no período tiveram como finalidade a reorganização financeira dos consumidores.

O levantamento ajuda a explicar o avanço da modalidade em um momento de maior pressão sobre o orçamento das famílias brasileiras. Dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) mostram que 81,6% dos brasileiros possuem algum tipo de dívida.

Para Bruno Gama, CEO da FlowCredi, o crédito com garantia de imóvel tem sido utilizado principalmente como uma alternativa para substituir dívidas com juros mais elevados. “Na maior parte dos casos, o objetivo do contratante é trocar dívidas muito caras, como cartão de crédito, cheque especial e empréstimos pessoais. Em geral, ele busca reduzir o custo do endividamento e recuperar sua capacidade financeira”, afirma.

Além da renegociação de dívidas, o estudo mostra que os recursos também são utilizados para investimentos, reformas e aquisição de bens. Na avaliação de Gama, isso indica que o crédito com garantia de imóvel deixou de ser um produto restrito a situações específicas e passou a integrar o planejamento financeiro de muitas famílias. “Os consumidores começam a enxergar o patrimônio imobiliário como um ativo capaz de melhorar a gestão financeira. O crédito passa a ser utilizado tanto para reorganizar as finanças quanto para viabilizar projetos de longo prazo”, diz.

Siga
Continua após a publicidade

Perfil dos contratantes

Segundo o levantamento, a renda média dos clientes que recorrem ao crédito com garantia de imóvel é de 12 mil reais. A maior parte das operações é contratada por pessoas entre 36 e 55 anos, faixa que concentra 63,7% dos contratos. Desse total, 33,2% correspondem a consumidores entre 36 e 45 anos, enquanto 30,5% estão na faixa de 46 a 55 anos.

Continua após a publicidade

Já os clientes entre 56 e 65 anos representam 15,8% das operações. As pessoas de 26 a 35 anos respondem por 11,6%, enquanto os jovens entre 18 e 25 anos representam apenas 2,1%.

Sul e Sudeste concentram mais de 80% das operações

O estudo também aponta uma forte concentração regional. As regiões Sul e Sudeste respondem por 81,6% de todas as operações de crédito com garantia de imóvel realizadas no período.

Continua após a publicidade

São Paulo lidera o ranking, concentrando 48,2% dos contratos. Na sequência aparecem Minas Gerais (8,1%), Rio de Janeiro (6,4%), Paraná (6,4%), Santa Catarina (6,4%) e Rio Grande do Sul (5,8%). Fora desse eixo, Mato Grosso do Sul registra a maior participação, com 3% das operações, seguido por Goiás (2,8%), Bahia (2,8%) e Distrito Federal (1,8%).

Publicidade
TAGS:
crédito
Economia
Imóveis
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 10,99/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).