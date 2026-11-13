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Quartzo e Altma preparam negócio de 100 milhões de reais perto da USP

Gestora e incorporadora lançarão residência estudantil voltada a investidores interessados em obter renda com aluguel de vagas para universitários

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 15h00
Vista aérea do Obelisco do Ibirapuera, um monumento alto e retangular com relevos, cercado por árvores e gramados, com uma fonte circular à sua base. Ao fundo, a silhueta de prédios da cidade de São Paulo sob um céu azul claro
USP (Cecília Bastos/USP Imagens/Reprodução)
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Quartzo e Altma preparam negócio de 100 milhões de reais perto da USP Priorize VEJA no Google

A gestora Quartzo e a incorporadora Altma preparam o lançamento, no fim de novembro, de uma residência estudantil perto da Cidade Universitária da USP, em São Paulo, com potencial de vendas de 100 milhões de reais. O preço vai variar conforme o perfil do cliente. A ideia é que investidores comprem os apartamentos para obter lucros alugando vagas para os alunos.

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