Quartzo e Altma preparam negócio de 100 milhões de reais perto da USP
Gestora e incorporadora lançarão residência estudantil voltada a investidores interessados em obter renda com aluguel de vagas para universitários
A gestora Quartzo e a incorporadora Altma preparam o lançamento, no fim de novembro, de uma residência estudantil perto da Cidade Universitária da USP, em São Paulo, com potencial de vendas de 100 milhões de reais. O preço vai variar conforme o perfil do cliente. A ideia é que investidores comprem os apartamentos para obter lucros alugando vagas para os alunos.