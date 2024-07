Publicitário Jacques Lewkowicz morre aos 80 anos, em São Paulo

O publicitário Jaques Lewkowicz, fundador da agência de publicidade Lew’Lara\\TBWA, morreu nesta sexta-feira, 19, aos 80 anos, em São Paulo. O sepultamento do empresário foi realizado na manhã deste domingo, 21 no Cemitério israelita do Butantã, na capital paulista.

Estudante de Arquitetura, atuou como diretor de arte e diretor de criação em agências como Caio, Salles, Ogilvy e SLBB. Em 1992, fundou a Lew’Lara ao lado de Luiz Lara. Os dois formaram uma das duplas de maior sucesso do mercado nacional e venderam a agência para a rede TBWA em 2007. Em 2004, Jaques venceu o prêmio Caboré de Profissional de Criação.

Entre as campanhas criadas por Lewkowicz, algumas ficaram famosas por seus bordões. Entre as mais famosas, destaca-se a dos cigarros Vila Rica, em que o jogador Gérson aparecia perguntando: “Gosto de levar vantagem em tudo, certo?”.

Um exemplo clássico é o chamado “efeito Orloff”, de 1984: “Pense em você amanhã, exija Orloff hoje”. A propaganda da vodca alertava para o efeito da ressaca do dia seguinte causada por concorrentes mais baratas. Há também o slogan usado pela marca de jeans Lee: “Não é a Lee que é diferente, as outras é que são iguais”.

Lewkowicz estava afastado do dia a dia da agência desde 2013. Ele deixa a esposa Cristina, os filhos Rodrigo e Juliana e seus três netos, Samy, Antônia e Duda.