Prova de triatlo em SP pode movimentar R$ 54 milhões

A prova de triatlo Ironman 70.3 pode movimentar cerca de 54 milhões de reais na economia de São Paulo no próximo domingo, 20. A estimativa foi enviada a VEJA Negócios pelo Nubank, patrocinador do evento, nesta terça-feira, 15.

A etapa reúne 1.800 atletas de 19 países. Segundo o banco, o impacto econômico é impulsionado pela presença de competidores e acompanhantes, que movimentam hotéis, restaurantes, transporte, comércio e outros serviços na capital. Ao longo dos cinco dias de programação, cerca de 9 mil pessoas devem circular pelo evento.

A maior parte dos participantes é de São Paulo, que responde por 78,2% dos inscritos. Na sequência aparecem Minas Gerais, com 5,5%, e Rio de Janeiro, com 3%. A prova reúne atletas de 25 estados e do Distrito Federal, com idades entre 19 e 74 anos. Mais de 41% dos participantes vão completar a distância pela primeira vez, segundo registros da Unlimited Sports.

Além da competição, a programação inclui atrações para acompanhantes e famílias, como espaço kids, transmissão ao vivo, oficina de bicicletas e customização de camisetas e jaquetas de finisher. O Ultravioleta Village também terá uma arquibancada com vista para a chegada dos atletas.

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“Ao patrocinar o IRONMAN e o TRIDAY Series, queremos estar mais próximos desse público em momentos que fazem parte do seu estilo de vida, indo além da presença de marca para criar experiências e benefícios que tenham valor”, afirma Mariana Moraes, head de Marketing do Nubank.

Realizado na capital paulista desde 2019, o Ironman 70.3 São Paulo tem 113 quilômetros de percurso: são 1,9 quilômetro de natação na Raia Olímpica da USP, 90 quilômetros de ciclismo e 21,1 quilômetros de corrida. O trajeto passa por pontos como Ponte Estaiada, avenidas Juscelino Kubitschek e 23 de Maio e Obelisco do Ibirapuera.

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Entre os inscritos deste ano está Marcelo Zimet, presidente e CEO do Grupo L’Oréal no Brasil e triatleta. A prova também terá Antonio Carlos da Silva, conhecido como Totonho, primeiro atleta com deficiência visual de Minas Gerais a disputar um triatlo, acompanhado pelo guia Tales Augusto.

No revezamento, participam a ex-triatleta profissional Bruna Mahn, a medalhista olímpica Poliana Okimoto e a humorista e influenciadora Lara Santana.