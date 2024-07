Projeções de analistas para inflação e dólar voltam a subir

O Relatório Focus do Banco Central foi divulgado nesta segunda-feira,22, e traz as previsões dos analistas do mercado para a inflação, crescimento do PIB e taxa de câmbio em 2024, que aumentaram novamente nesta semana:

Inflação

A previsão do IPCA para este ano voltou a subir. A projeção subiu de 4,0% para 4,05%, após ter interrompido uma sequência de nove semanas de alta na semana passada. No entanto, a previsão para a inflação de 2025 permaneceu em 3,90%. A estimativa para 2026 está estável em 3,60% há sete semanas. Para 2027, a projeção continua em 3,50% há 55 semanas.

As expectativas para a variação dos preços administrados dentro do IPCA aumentaram nesta semana, de 4,11% para 4,59%. As previsões para 2025 mantiveram-se em 3,90%. Para 2026, a estimativa permaneceu em 3,50%, patamar observado há 23 semanas, e a de 2027 segue em 3,50% há 42 semanas.

Para o IGP-M, as previsões subiram em 2024, de 3,42% para 3,49%, enquanto a estimativa para 2025 passou de 3,90% para 3,95%. Para 2026, a previsão de inflação aumentou de 3,84% para 3,92%. A de 2027 permaneceu em 3,70%.

Continua após a publicidade

Selic

A previsão para a taxa Selic manteve-se em 10,50% em 2024, enquanto a estimativa para 2025 continuou em 9,50%. Para 2026, a taxa básica de juros permanece em 9,0%, e a taxa esperada para 2027 também ficou em 9,0%.

PIB

Para o produto interno bruto (PIB), a mediana das projeções de 2024 subiu de 2,11% para 2,15%. A previsão para 2025 caiu de 1,97% para 1,93%, enquanto a estimativa para 2026 continua em 2,0% há 50 semanas. A projeção também está em 2,0% para 2027 há 52 semanas.

Câmbio

A mediana das projeções para o dólar subiu de R$ 5,22 para R$ 5,30 em 2024, enquanto a de 2025 passou de R$ 5,20 para R$ 5,23, o mesmo ocorrendo com a previsão de 2026, que foi de R$ 5,20 para R$ 5,23. A estimativa para 2027 manteve-se em R$ 5,21.

Continua após a publicidade

Balança Comercial

As previsões para a balança comercial brasileira em 2024 permaneceram estáveis em US$ 82,0 bilhões pela segunda semana consecutiva. O saldo positivo estimado para 2025 subiu de US$ 76,30 bilhões para US$ 78,0 bilhões nesta semana. Para 2026, a previsão passou de US$ 77,82 bilhões para US$ 80,0 bilhões, enquanto para 2027, aumentou de US$ 80,0 bilhões para US$ 80,11 bilhões.

Resultado Primário

A previsão para o resultado primário em 2024 permaneceu em -0,70% do PIB pela quarta semana consecutiva. A estimativa para 2025 piorou, de -0,66% do PIB para -0,67% do PIB. Para 2026, a estimativa melhorou, passando de -0,60% do PIB para um déficit de -0,55% do PIB. Para 2027, o déficit estimado mudou de -0,50% do PIB para 0,41% do PIB.

Dívida Pública

Para a dívida líquida do setor público, a projeção para 2024 permaneceu em 63,70% do PIB. Para 2025, ficou em 66,0% do PIB, e para 2026, em 68,38% do PIB. A dívida prevista para 2027 aumentou de 69,90% do PIB para 70,20% do PIB.

Continua após a publicidade