Programa ‘Voa, Brasil’ começa a operar ainda este mês, diz Costa Filho

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse nesta quarta-feira, 4, que o programa Voa Brasil deve começar a operar neste mês. O programa, gestado desde meados do ano passado, promete passagens aéreas por 200 reais para aposentados do INSS e estudantes do Programa Universidade Para Todos (Prouni). Silvio Costa anunciou o início do programa em evento de lançamento do programa, Asas para Todos, uma iniciativa da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), que incentiva a diversidade, inclusão e a capacitação no setor aéreo.

O Programa Voa Brasil, do governo federal, vai ofertar 5 milhões de passagens a R$ 200 para um público definido. Aproximadamente 21,7 milhões de brasileiros poderão participar, sendo 21 milhões de aposentados do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social) que ganham até 2 salários mínimos (R$ 2.824) e 700 mil alunos do Prouni.

A iniciativa não vai contar com verba da União. Conforme dito pelo ministro em janeiro, como contrapartida para as companhias, o governo já reduziu o valor do combustível de aviação em 19%.

As passagens do programa serão disponibilizadas ao longo do ano, mas principalmente durante a “baixa temporada”. Enquanto isso, nos meses de alta temporada (férias escolares e de fim de ano) o número de passagens disponibilizadas dependerá de alguns fatores, já que nesses períodos há menos voos com vagas disponíveis. O programa está em fase final de ajuste e deve ter o anúncio sobre a oferta das passagens. Uma das regras já mencionadas por Costa Filho é que quem voou nos últimos 12 meses, no entanto, não poderá ter acesso ao programa.