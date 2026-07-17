Programa Move Brasil amplia crédito e passa a financiar seminovos de até R$ 150 mil

O programa Move Brasil ampliou as regras de financiamento para motoristas de aplicativo e taxistas e passou a permitir a compra de veículos seminovos de até 150 mil reais. A mudança aumenta o número de modelos que podem ser adquiridos por meio da linha de crédito subsidiada e amplia as opções para profissionais que buscam renovar a frota com um investimento menor do que o exigido para um carro zero-quilômetro.

Criado pelo governo federal para incentivar a renovação da frota utilizada no transporte individual de passageiros, o programa oferece condições diferenciadas de financiamento, com juros reduzidos, prazos de pagamento estendidos e possibilidade de carência. A iniciativa é destinada a motoristas de aplicativo com cadastro ativo e taxistas regularizados, mediante análise de crédito pelas instituições financeiras participantes.

Com a ampliação das regras, modelos seminovos que atendam ao limite de preço poderão ser financiados, tornando o programa mais acessível para profissionais que não pretendem adquirir um veículo novo. A expectativa é que a medida também estimule o mercado de usados e seminovos, segmento que concentra boa parte das negociações de automóveis no país.

Entre os veículos que passam a se enquadrar no novo teto estão SUVs médios, sedãs e modelos eletrificados com poucos anos de uso, além de versões mais completas de carros compactos e utilitários esportivos. Dentre as montadoras participantes estão Chevrolet , Fiat , Nissan , Renault , Honda , BYD , GWM , Jeep e Volkswagen. O limite de 150 mil reais amplia significativamente o leque de opções disponíveis para quem utiliza o automóvel como ferramenta de trabalho.

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Além do valor máximo do veículo, os interessados precisam cumprir os requisitos do programa, como comprovar atuação profissional e passar pela análise de crédito da instituição financeira escolhida. As condições de juros, prazo e valor financiado podem variar conforme o banco e o perfil do solicitante.

A ampliação do Move Brasil ocorre em um momento em que o governo busca estimular a renovação da frota nacional, incentivar veículos mais eficientes e reduzir os custos de operação para profissionais do transporte de passageiros. A expectativa é que a flexibilização das regras aumente a adesão ao programa e impulsione as vendas no mercado automotivo.