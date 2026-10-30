Produtora de shows 30e prepara compra de sede da Bayer em São Paulo
Empresa planeja transformar terreno de 124 mil metros quadrados na zona sul da capital em um polo de entretenimento com casa de espetáculos
A produtora de shows 30e está fechando a compra do complexo que abriga a sede da Bayer no Brasil, na Vila Socorro, na zona sul de São Paulo. O plano é transformar o terreno de 124 mil metros quadrados em um polo de entretenimento, incluindo uma casa de espetáculos. O valor da transação, o investimento no projeto e o prazo de inauguração ainda não foram divulgados.