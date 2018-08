Produção de veículos tem alta de 13% no ano

A produção de veículos no Brasil somou 245,8 mil unidades em julho, um crescimento de 9,3% em relação a igual mês do ano anterior, porém com queda de 4,1% em comparação ao volume produzido em junho. No acumulado do ano, o volume produzido atingiu 1,680 milhão de unidades, com alta de 13,0% em relação ao período equivalente de 2017, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 6, pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

Após temores de que os impactos da paralisação dos caminhoneiros levariam de dois a três meses para serem compensados, o presidente da Anfavea, Antonio Megale, avalia que a recuperação ocorreu de maneira mais rápida do que esperado. “Os dados de julho indicam que os efeitos da greve foram superados”, declarou Megale.

Empregos

As montadoras criaram vagas de emprego após o resfriamento da atividade nos meses anteriores. Em julho, foram 546 postos de trabalho a mais.

O saldo em 12 meses está positivo, com a criação de 5.252 vagas. Com isso, o setor encerrou julho com 132.021 funcionários, 0,4% a mais que em igual mês do ano passado.