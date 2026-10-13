Produção de motos cresce 10% no ano e é a maior desde 2008

A indústria brasileira de motocicletas inteirou uma produção de 1,64 milhões de unidades em setembro, considerada toda a produção acumulada desde o início do ano. Os números representam um aumento de 9,9% na comparação com os mesmos nove meses em 2025 e são, também, o maior volume já produzido no país desde 2008.

As informações foram divulgadas nesta terça-feira, 13, pela Abraciclo, associação que reúne as produtoras reunidas no Polo Industrial de Manaus e que respondem por mais de 90% do mercado brasileiro de motos.

As vendas no varejo também têm crescimento expressivo e bateram recorde, com um total de 1,78 milhão de motos emplacadas no Brasil entre janeiro e setembro

Revisão das projeções

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Com os bons resultados, a associação também revisou as suas projeções para 2026. A nova estimativa da associação é de que sejam produzidas 2,1 milhões de motocicletas neste ano em Manaus, o que representaria uma alta de 6% em relação ao ano passado. A estimativa anterior previa 2 milhões de unidades produzidas.

“O mercado atravessa um momento favorável, impulsionado por lançamentos e pelo crescimento da demanda”, disse, em nota, o presidente da Abraciclo, Marcos Bento.

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Para o mercado interno, a expectativa agora é de que 2,35 milhões de motocicletas sejam emplacadas, com alta de 6,9% ante 2025. Quanto às exportações, a projeção é de crescimento de 11,3%, com 48 mil motocicletas exportadas.

Considerado apenas o desempenho de setembro, foram fabricadas 186,8 mil motos, aumento de 10,4% na comparação com setembro do ano passado e a melhora merca desde 2011.