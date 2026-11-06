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Problemas com fornecedores levam Nubank e Mercado Pago a restringir operações com cripto

Nubank atribui suspensão a instabilidade em fornecedor externo de dados; Mercado Pago relata incidente com empresa de monitoramento de riscos

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 16h19 | Atualizado em 6 nov 2026, 16h21
Criptomoeda
Criptomoeda (Michael Wensch/Domínio Público)
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Problemas com fornecedores levam Nubank e Mercado Pago a restringir operações com cripto Priorize VEJA no Google

Nubank e Mercado Pago interromperam temporariamente as operações envolvendo criptomoedas nesta sexta-feira, 6. Os avisos foram apresentados aos usuários nos aplicativos das duas instituições e estão relacionados a problemas enfrentados por fornecedores externos responsáveis por serviços utilizados nas operações com ativos digitais.

O Nubank suspendeu saques e depósitos de criptomoedas pelo aplicativo do banco. A situação foi atribuída a uma instabilidade em um prestador externo de serviços de dados. A empresa não identificou o parceiro afetado, mas esclareceu que o problema não envolve seus próprios sistemas. “A ocorrência não é na infraestrutura do Nubank e não compromete a segurança dos clientes: todos os ativos e informações seguem protegidos”, diz o banco em nota à imprensa. A retomada das operações de transferência depende da normalização do serviço do fornecedor.

No aplicativo do banco digital, a funcionalidade de negociação de criptomoedas é oferecida por meio da NuCripto. Entre os ativos disponíveis estão bitcoin, ethereum, solana, XRP e USDC. Na área de suporte, o Nubank informa que a custódia das criptomoedas é realizada pela empresa Fireblocks, fornecedora de infraestrutura para o mercado cripto. Os termos de uso da NuCripto também preveem a possibilidade de contratação de parceiros para atividades como armazenamento de ativos, gestão de carteiras e fornecimento de liquidez.

Já o Mercado Pago relacionou a interrupção a um incidente em uma empresa responsável pelo monitoramento de riscos e pela prevenção à lavagem de dinheiro. “Parte das transferências para carteiras externas foram preventivamente bloqueadas como medida de proteção, garantindo que os recursos dos clientes permanecem preservados”, diz a fintech em nota. As operações de compra e venda de ativos virtuais, contudo, seguem normalmente.

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A plataforma também alertou que os depósitos enviados à conta dos usuários podem apresentar atrasos no processamento. A previsão é que os valores sejam creditados automaticamente após a normalização do serviço. O Mercado Pago disponibiliza mais de uma dúzia de criptomoedas, entre elas bitcoin, ethereum, XRP, e solana. De acordo com informações publicadas no site da instituição, a custódia desses ativos é realizada pela empresa Paxos.

As duas instituições afirmaram que acompanham os problemas e trabalham para normalizar as operações de transferência.

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Leia a nota do Nubank na íntegra:

O Nubank informa que saques e depósitos de criptomoedas estão temporariamente indisponíveis em razão de uma instabilidade em um fornecedor externo de dados. A ocorrência não é na infraestrutura do Nubank e não compromete a segurança dos clientes: todos os ativos e informações seguem protegidos. Os demais produtos de cripto continuam funcionando normalmente. Nosso time acompanha a situação de perto, em contato com o fornecedor, e as operações serão retomadas assim que o serviço for restabelecido.

Leia a nota do Mercado Pago na íntegra:

O Mercado Pago identificou instabilidade nas operações de transferência de criptoativos, decorrente de um incidente sofrido por um fornecedor de monitoramento de risco e prevenção à lavagem de dinheiro. Parte das transferências para carteiras externas foram preventivamente bloqueadas como medida de proteção, garantindo que os recursos dos clientes permanecem preservados, enquanto trabalhamos para restabelecer o serviço o quanto antes. Os depósitos recebidos também podem sofrer atrasos para a sua efetiva realização, porém, quando o serviço for restabelecido, serão creditados automaticamente. Estamos acompanhando a situação em tempo real e informaremos aos usuários assim que as operações forem normalizadas. Vale destacar que as operações de compra e venda de ativos virtuais seguem normalmente, sem impactos.

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