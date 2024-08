Presidente do conselho da Equatorial será o novo CEO da Sabesp

Nas próximas semanas, está prevista uma troca de comando na Sabesp. O atual presidente do conselho editorial da Equatorial, Carlos Piani, será indicado como novo CEO da empresa, segundo informações do colunista Lauro Jardim. O executivo é ex-diretor de M&A (fusões e aquisições) da Kraft Heinz. Além da Equatorial, Piani faz parte de conselhos de empresas como Vibra Energia, Ambipar e Hapvida.

O conselho de administração da empresa precisará validar a indicação pelo conselho de administração da Sabesp. A eleição do novo conselho deve ocorrer nos próximos dias, com a convocação de uma assembleia geral dos acionistas, nesta segunda-feira, 26.

No início de agosto, o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovou a compra de 15% da Sabesp pela Equatorial, mas as empresas deveriam aguardar até o dia 23 de agosto, a última sexta-feira, quando terminou o prazo para recursos e contestações. Com o fim do prazo determinado pelo Cade, a transição de comando da Sabesp ganha ritmo.