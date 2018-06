Preço médio dos combustíveis cai pela 3ª semana seguida, diz ANP

Pela terceira semana seguida está mais barato encher o tanque do carro. Levantamento divulgado nesta terça-feira, 26, pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) mostra redução no custo médio dos combustíveis na semana entre 17 e 23 de junho.

O valor médio da gasolina caiu de 4,572 reais na pesquisa anterior para 4,538 reais neste levantamento. Por Estado, o maior custo médio para o combustível foi encontrado no Acre. Por lá, o litro saía por até 5,036 reais. Já a menor cotação média foi a do Amapá: 4,084 reais por litro.

O litro do diesel, uma das principais demandas dos caminhoneiros durante a greve de onze dias do mês passado, saiu de 3,434 reais para 3,397 reais. O litro mais caro é o do Acre, 4,356 reais. E o mais barato está no Paraná, 3,196 reais.

O etanol, por sua vez, caiu de 2,948 reais para 2,920 reais. O custo mais alto está no do Rio Grande do Sul, 4,083 reais. E o menor preço é o do Mato Grosso, 2,675 reais.

Já o botijão de 13 kg do gás de cozinha, o GLP, teve leve aumento no preço, saindo da média de 68,85 reais para 68,91 reais. O Mato Grosso cobra o maior valor pelo, 95,67 reais. E a Bahia, o menor preço: 65,19 reais.