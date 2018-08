Preço médio da gasolina recua em 18 Estados e no DF

O valor médio da gasolina vendido nos postos brasileiros recuou em 18 Estados e no Distrito Federal na semana passada, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Nas outras oito unidades da Federação houve alta. Na média nacional, os preços médios recuaram 0,36% entre as semanas, de 4,489 reais para 4,473 reais .

Em São Paulo, maior consumidor do país e com mais postos pesquisados, o litro da gasolina caiu 0,14% na semana passada, de 4,241 reais para 4,235 reais, em média.

No Rio de Janeiro, o combustível saiu de 4,935 reais para 4,895 reais , em média, baixa de 0,81%. Em Minas Gerais houve baixa no preço médio da gasolina de 0,65%, de 4,796 reais para 4,765 reais o litro.

O preço médio do álcool também caiu, passando de 2,744 reais para 2,715 reais. O maior preço médio foi o do Rio Grande Sul (4,063 reais), enquanto o menor foi o de São Paulo (2,496 reais). O preço do diesel S10 caiu de 3,456 reais para 3,453 reais.

O botijão de gás ficou mais barato, recuando de 68,58 reais para 68,45 reais na última semana.

(Com Estadão Conteúdo)