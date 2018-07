Preço médio da gasolina e do álcool caem no final de julho

O preço médio do litro do álcool e da gasolina caíram na semana encerrada no dia 28 de julho. O litro da gasolina caiu de 4,50 reais para 4,489 reais, segundo pesquisa de preços divulgada nesta segunda-feira pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). O maior preço médio foi encontrado no Acre, por 5,033 reais. E o menor foi o do Amapá, por 4,052 reais.

Já o preço médio do álcool recuou de 2,775 reais para 2,744 reais entre a semana encerrada em 21 de julho e a finalizada no dia 28 do mesmo mês. O maior preço foi o do Rio Grande do Sul, por 3,989 reais por litro. Já o menor foi o de São Paulo, por 2,517 reais.

O preço do litro do diesel passou de 3,459 reais para 3,456 reais no mesmo período. O maior preço médio foi o do Amapá, por 4,294 reais por litro, enquanto o menor foi o de Santa Catarina (3,315 reais).

Já o botijão de gás caiu de 68,68 reais para 68,58 reais. A variação de preço é grande entre os Estados, com maior preço médio em Mato Grosso (96,15 reais) e menor na Bahia (62,72 reais).