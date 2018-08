Preço do álcool e da gasolina cai nos postos, mas o do diesel sobe

O motorista está pagando menos para encher o tanque do carro. Pesquisa semana da Agência Nacional de Petróleo (ANP) mostra que o preço médio do litro da gasolina e do álcool caiu nos postos – levantamento foi realizado no período de 5 a 11 de agosto.

De acordo com a pesquisa, o preço médio da gasolina recuou de 4,473 reais para 4,461 reais. O maior valor é o do Acre, onde o litro da gasolina é vendido por 5,015 reais. Já o menor é o do Amapá (3,919 reais).

No mesmo período, o litro de álcool recuou de 2.715 para 2,688 reais. O estado onde o litro de sai mais caro é o Acre: 4,014 reais. O mais barato é o de São Paulo: 2,462 reais.

O preço médio do botijão de gás de 13 kg também ficou menor, passando de 68,45 para 68,44 reais. O botijão mais caro é o do Mato Grosso (95,85 reais), enquanto o mais barato é o do Espírito Santo (62,72 reais).

Por outro lado, o preço médio do diesel S10 subiu, avançando de 3,453 reais para 3,459 reais. Acre e Amapá têm os maiores valores: 4,224 reais. O menor é o do Paraná: 3,269 reais. A alta do diesel foi um dos motivos que detonou a greve do fim de maio dos caminhoneiros. Para encerrar a paralisação, o governo fez um acordo para segurar os reajustes do preço do diesel.