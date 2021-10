Preço da gasolina passa de R$ 7 em 14 estados e no DF

A alta dos combustíveis é um dos grandes propulsores da inflação brasileira, que já passa dos dois dígitos. Na semana encerrada neste sábado, 30, o preço médio da gasolina nos postos brasileiros subiu 3,1%, chegando a 6,56 reais o litro, segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Em 14 estados e no Distrito Federal, o valor máximo ultrapassou os 7 reais. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o valor máximo foi de 7,88 reais. Na semana anterior, a ANP apontou gasolina acima de sete reais em seis das 27 unidades da federação.

Nesta semana, a gasolina passou dos 7 reais no Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Tocantins. Em Goiás, Piauí e no Rio de Janeiro, o preço médio da gasolina também ultrapassa 7 reais.

A escalada dos preços reflete os reajustes no valor da gasolina e do diesel realizados pela Petrobras. Na terça-feira, por exemplo, a estatal passou a cobrar 7,04% a mais na gasolina e 9,15% no diesel. A política de preços da Petrobras leva em consideração valor do barril do petróleo no mercado internacional, na casa dos 80 dólares, e o câmbio. Em outubro, a moeda brasileira se desvalorizou 3,9% em relação ao dólar com a instabilidade política e fiscal, influenciada principalmente sobre o furo no teto de gastos para bancar o programa Auxílio Brasil no ano da eleição.

Além da gasolina, o diesel também teve impacto nas bombas. Segundo a ANP, o valor médio dos combustíveis acelerou 4,5% nos postos brasileiros esta semana, chegando a uma média de 5,211 reais por litro. O preço máximo foi de 6,420 reais o litro em Cruzeiro do Sul, no Acre. Por causa da alta do combustíveis, os caminhoneiros mobilizam uma paralisação na próxima segunda-feira, 1º.