Preços da gasolina, diesel e álcool ficam mais caros no país

Encher o tanque do carro voltou a ficar mais caro no país. Pesquisa de preços da Agência Nacional de Petróleo (ANP) mostra que na última semana ficaram mais caros o litro do álcool, gasolina e diesel.

No caso da gasolina, o preço do litro passou de 4,525 reais para 4,628 reais, uma variação de 0,103 centavos de real. O maior preço médio é o do Acre: 5,129 reais por litro. O menor é o do Amapá, 4,198 reais por litro. Em São Paulo, o preço máximo chega a 5,099 reais por litro.

O preço médio do litro do diesel S10 subiu de 3,583 reais para 3,716 reais, um acréscimo de 0,133 centavos de real. O maior preço médio é o do Amapá (4,509 reais), enquanto o menor é o do Paraná (3,550 reais).

Já o preço médio do litro do álcool avançou de 2,690 reais para 2,808 reais, um aumento de 0,118 centavos de real. O menor preço médio é o de São Paulo (2,623 reais), enquanto o maior é o do Acre (3,971 reais).

A última pesquisa de preços da ANP faz um levantamento dos valores praticados na semana de 9 a 15 de setembro.