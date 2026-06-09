Preço da cerveja nos estádios da Copa pode chegar a R$ 70

Faltam dois dias para o primeiro jogo da Copa do Mundo de 2026, e os preços da cerveja nos estádios podem chegar a até 70 reais.

Segundo um levantamento realizado pelo SeatPick, o México, um dos três países-sede do evento, é o local onde a cerveja será mais barata. O posto de mais caro ficou com os Estados Unidos, especificamente nos estádios Levi’s Stadium, localizado em São Francisco, e SoFi Stadium, em Los Angeles, onde a bebida custa 70,24 reais.

As cidades mais centrais tendem a ter preços mais acessíveis. As opções mais baratas nos Estados Unidos ficaram por conta do Gillette Stadium, em Boston, com cervejas custando 43,05 reais, e do Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, por 42,65 reais. Outras cidades, como Kansas e Seattle, apresentam preços entre 46 e 48 reais. Já em Philadelphia, Miami e Houston, os valores ficam entre 56 e 64 reais.

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As três cidades mexicanas anfitriãs ocupam os primeiros lugares do ranking de menor preço, com Guadalajara e Cidade do México praticamente empatadas, a 13,63 reais por cerveja. Monterrey é um pouco mais cara, com a bebida custando 29,09 reais, mas ainda assim o valor representa menos da metade do preço cobrado em qualquer estádio dos Estados Unidos.

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Já no Canadá, o país ocupa uma posição intermediária confortável. Vancouver e Toronto registram preços entre 42,65 reais e 45,15 reais, o que é razoável considerando o custo de vida em ambas as cidades. Elas surgem como uma boa opção para quem busca a atmosfera norte-americana sem os preços elevados da Califórnia.

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Para os torcedores que estão fazendo as contas para um dia inteiro de diversão, quatro cervejas durante uma partida na Cidade do México custariam cerca de 55,58 reais. As mesmas quatro cervejas no Levi’s Stadium, em São Francisco, custariam mais de 284,84 reais.