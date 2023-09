“Precisamos facilitar a vida do empreendedor”, diz vice-governador do Rio

Vice-governador do Rio de Janeiro, Thiago Pampolha disse que o resgate da credibilidade teve um papel central na retomada do Rio de Janeiro. “É necessário pacificação política e institucional. Assim abrimos o estado para conversar com o mundo”, afirmou durante Lide Brazil Conference, em Milão. “Credibilidade se constrói com trabalho. A competitividade traz visão de futuro e facilitação na atuação de negócios, mas precisamos facilitar a vida do empreendedor”, prosseguiu.