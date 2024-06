Pré-Copom, dólar vai a R$ 5,43 após críticas de Lula ao Banco Central

O dólar comercial operou com volatilidade boa parte do dia, mas fechou esta terça-feira, 18, em alta de 0,22%, vendido a 5,434 reais, o maior valor desde 4 de janeiro do ano passado. A bolsa de valores subiu 0,3%, aos 119,6 mil pontos, influenciada pela alta da Petrobras. A cotação do dólar é influenciada pela cautela dos investidores devido ao aumento do risco fiscal e na véspera da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que deve encerrar o ciclo de redução de cortes na quarta-feira, mas as falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva adicionaram uma turbulência a mais no quadro doméstico. O presidente voltou a criticar a condução da política monetária, dizendo que o o Banco Central (BC) é a “única coisa desajustada”. Além disso, Lula atacou o presidente da instituição, Roberto Campos Neto, que segundo ele, “tem lado político” e “trabalha para prejudicar o país”.

A fala de Lula adiciona incertezas nas expectativas da condução da política monetária no período pós-Campos Neto: o mandato dele se encerra em dezembro e cabe a Lula fazer a indicação. Na reunião passada do Copom, em que o colegiado reduziu o ritmo de cortes da Selic, foi evidente a divisão entre a diretoria remanescente e os membros indicados por Lula: foram cinco votos para o corte de 0,25%, incluindo Campos Neto, contra quatro para a manutenção em 0,5% — todos eles dos diretores que assumiram durante a gestão petista.

Neste cenário, as novas declarações do presidente Lula pesam negativamente sobre os ativos brasileiros, o que ajuda a explicar a desvalorização do real em relação ao dólar. Na semana, a moeda recua 0,96%. No mês, a queda é de 3,51%. No ano, o real perdeu 11,97% do valor em relação ao dólar.

Bolsa

A bolsa de valores fechou em alta de 0,3% influenciada pelo movimento da Petrobras. As ações da companhia subiram 3,13% em dia de alta do petróleo no mercado internacional. Além do valor da commodity, a empresa concordou em pagar 19,8 bilhões de reais em impostos atrasados ao governo federal. O acordo, aprovado pelo conselho na segunda-feira, é a primeira grande decisão sob a nova CEO Magda Chambriard. O pagamento foi divulgado em um comunicado ao mercado. O mercado reagiu de forma positiva visto que o valor original da dívida era de 45 bilhões de reais antes do acordo.