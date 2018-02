Prazo para pagar IPVA de carro com placa final 1 vence hoje

Os proprietários de veículos com placa final 1 têm até esta sexta-feira, 9, para fazer o pagamento à vista, sem desconto, do IPVA 2018. Também nesta sexta vence o prazo de pagamento da segunda parcela para quem optou em pagar o IPVA em três vezes.

O prazo de pagamento segue até o dia 27, de acordo com a placa final do veículo. O último vencimento é para os carros de placa final 0.

Neste ano, os proprietários de veículos não receberam em casa o boleto de pagamento. Para consultar o valo e vencimento é preciso pesquisar no site http://www.valoripva2018.fazenda.sp.gov.br, digitando o número do Renavam e placa do veículo.

Para efetuar o pagamento é preciso ir até uma agência bancária credenciada, com o número do Renavam e efetuar o recolhimento. Os pagamentos podem ser feitos nos terminais de autoatendimento, no guichê de caixa, pela internet casas lotéricas.

Veja abaixo tabela de vencimento do IPVA em SP: